Separan del cargo al director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Edgar N. fue separado del cargo de director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) al enfrentar un señalamiento de abuso sexual.

Local Buscan castigar la violencia digital

La instrucción fue determinada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien manifestó que no tolerará que ningún funcionario incurra en situaciones de acoso o abusos de todo tipo.

No dejes de leer: ➡️Ordena Lorena Cuéllar separación del cargo de titular del ITJ

No obstante, refirió que ante cualquier señalamiento debe mediar la respectiva denuncia ante las autoridades para darle el adecuado seguimiento y aplicar la debida sanción legal.

Donde existan quejas y verdaderamente argumentos serios, denuncias inclusive, no voy a permitir ningún acto de vejación y afectación a una compañera mujer porque cualquier afectación a una mujer es como si lo hiciera a nosotros mismos.

Más información: ➡️ Harán estatua del huehue en Contla

Local Alumnas de medicina exigen investigación justa para profesores de la UATx

Agregó que su gobierno estará pendiente de todos los casos y lamentó que en el caso de la denuncia en contra del titular del ITJ no exista una denuncia; no obstante, ordenó su separación del cargo mientras se hacen las investigaciones pertinentes y verificar “para no hacer una injusticia”.

Lo anterior lo dijo en entrevista colectiva y a pregunta expresa tras encabezar una firma de convenio en Palacio de Gobierno con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia.

Te puede interesar: ➡️ Destituyen a servidor público de Cuaxomulco por escandalizar

Continúa leyendo ⬇️