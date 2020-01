Sepe no permitirá aviadores: Florentino Domínguez

Advirtió que no permitirá que algún docente cobre un salario sin devengarlo, de ahí que esta dependencia mantiene un sistema de vigilancia periódico para verificar que los profesores se encuentren en su centro de trabajo, pues “no existen excepciones”.

Local Insistirán en crear la carrera administrativa: Wendolyn Amaro

Lo anterior después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración iniciará un programa de fiscalización en todo el sector.

Ante ello, el funcionario estatal dijo ser partidario absoluto de que aquel que cobre un salario lo devengue, pues no se puede tolerar de ninguna manera a nadie, sea quien sea, que pudiera tener un estado de excepción porque la ley es para todos, no solo para algunos y para otros no.

Entérate. Actas de nacimiento y matrimonio expedidas en Tlaxcala ya no pierden vigencia



Lee más aquí ➡ https://t.co/5hamg9Rcyj#Gobierno #Tlaxcala pic.twitter.com/eP7ZacVWe2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2020

Eso sí, aseveró que hasta el momento en la Sepe no han detectado aviadores, pero de hacerlo se les aplicaría la sanción correspondiente, “porque no es tolerable ninguna cuestión de ese tipo, aquí desde temprana hora nuestros compañeros están trabajando, entonces cómo puede haber un estado de excepción para alguien que nada más venga y diga ya vengo por mi dinero”.

Local Calla Sepe ante falta de pago a becarios

En este sentido, explicó que una de las maneras de hacerlo es al contrastar en el Fondo de Nómina Educativa con los trabajadores que están en los diversos centros de trabajo, esto gracias a la permanente comunicación que mantienen con el gobierno federal, que realiza supervisiones y visitas físicas en algunos casos para ver si los que aparecen en plantilla están en los hechos en los centros de trabajo.

Finalmente, dijo que estas acciones aplican para educación básica y media superior, aunque para la educación superior ya hay una reforma en puerta que se cristalizará a inicios de febrero o finales de este mes, lo que permitirá tener mayor control del manejo de recursos de este nivel educativo. Actualmente, la Sepe cuenta con un padrón de más de 34 mil docentes.

Aquí desde temprana hora nuestros compañeros están trabajando, entonces cómo puede haber un estado de excepción para alguien que nada más venga y diga: 'ya vengo por mi dinero

Florentino Domínguez / titular de la Sepe

Suscríbete al boletín de #ElSoldeTlaxcala



Agrega el número 246 148 9112 y envía "ALTA" por WhatsApp ¡Recibirás las noticias más importantes del día en el estado!



También puedes dar clik aquí https://t.co/u1Q1q8sSK0, no olvides agregarnos a tu lista de contactos pic.twitter.com/UhwXsMvNUr — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 8, 2019

Continúa leyendo:

Local Promueve Sepe Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos

Local Pocos contratiempos en el regreso a clases