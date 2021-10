Servicio del Corralón Oficial del Estado será gratis: Lorena Cuéllar

La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que esta semana retomó sus operaciones el Corralón Oficial del Estado que brindará el servicio de forma gratuita a todos los ciudadanos de la entidad que lo necesiten, ya sea por la descompostura de su automóvil o al verse involucrados en cualquier percance automovilístico.

Señaló que uno de los rubros importantes para la administración que encabeza es la seguridad pública y el bienestar de los tlaxcaltecas, por lo que rescatar el funcionamiento del corralón que está ubicado en la capital de la entidad será otro beneficio para el bolsillo de los ciudadanos.

Ese tema me preocupaba mucho porque no había un corralón, ese no estaba funcionando y cuando la gente tenía un accidente se mandaban al corralón ‘x’, que de alguna manera cobraban muchísimo a toda la ciudadanía, añadió.

Destacó que con la puesta en marcha de este corralón estatal el servicio será completamente gratuito, por lo que las personas ya no se verán en la obligación de dejar sus carros abandonados al no tener el recurso económico suficiente para pagar el derecho de piso que cobran en esos sitios de índole particular.

Que la gente sepa que ya puede decirle al personal de las grúas: llévame al corralón del gobierno del estado para que no les cobren, porque mucha gente deja sus carros precisamente por no tener el dinero para sacarlos, y para poder pagar los días que estuvieron ahí,expresó.

Añadió que también las grúas deberán exhibir las tarifas que cobran por los diversos servicios que ofrecen, pues la finalidad es que la ciudadanía que tenga la necesidad de contratarlos, en el mismo momento conozca los costos que además serán regulados.

Las multas y el servicio de las grúas son muy caras, y hoy tenemos que regular todo eso y ya estamos trabajando, y ya limpiamos el corralón estatal para que la gente vaya ahí pues será gratuito, añadió.

