Servicios y turismo, los afectados: empresarios

Ante el regreso a naranja en el semáforo epidemiológico, los líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Noé Altamirano Islas y Marcos del Rosario Haget, respectivamente, coincidieron en que los sectores servicios y turístico serán los más golpeados, pues ya mostraban una ligera recuperación.

Entrevistados por separado, concordaron en que estos dos rubros tendrán pérdidas de alrededor del 50 % de lo que ya tenían proyectado recuperar, esto por las nuevas disposiciones, como son que las actividades no esenciales podrán trabajar con el 30 % del personal para su funcionamiento, o que el aforo debe reducirse en la misma cantidad.

En su momento, Altamirano Islas sentenció que es un compromiso de gobierno, empresas y ciudadanos el que se busque no inhabilitar toda la economía, esto respetando todas las medidas sanitarias, además de que en un sentido económico, sería importante y prioritario el tema de generar nuevos mecanismos para proteger a las actividades consideradas no esenciales, sobre todo ante el panorama de no saber cómo evolucionará la pandemia.

“Es sabido por todos la pérdida empleos y patrimonio, pero más marcado en micros y pequeñas empresas, donde el sector más golpeado es el de servicios que no puede recuperarse”, enfatizó.

Ante esto, dijo que es importante que el gobierno de la República considere apoyos a la iniciativa privada para proteger los empleos y que miles o millones de empresas quiebren, además de que a nivel estatal se debe considerar una segunda ronda de apoyos económicos, pues hay negocios de servicios que tenían la esperanza de recuperarse en esta temporada, pues invirtieron en insumos, materias primas y para las medidas sanitarias.

Por su parte, del Rosario Haget puntualizó que en lo que resta del año, a las empresas adheridas a la Cámara no les afectará significativamente la coloración, ya que la mayoría inicia el periodo de descanso y cerrará por el tema de fin de año, por mantenimiento, porque terminaron temporada o ya surtieron y sacaron sus pedidos.

Eso sí, dijo que el sector turístico registrará pérdidas porque quienes vendrían de vacaciones, dadas las circunstancias en el país y el estado cancelaron, entonces se verá afectado en un 50 % por lo menos de lo que tenían planeado.

Finalmente, indicó que esperarán a inicio del próximo año para saber cómo les deparará el 2021, por lo que ahorita sería arriesgado hacer algún cálculo.

Altamirano Islas refirió que es importante que el gobierno de la República considere apoyos a la iniciativa privada para proteger los empleos y que miles o millones de empresas quiebren.

