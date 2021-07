Servidores públicos del nuevo gobierno, a prueba 4 meses

Los nuevos funcionarios del Gobierno del Estado que asuman el cargo a partir del próximo 1 de septiembre, estarán a prueba durante cuatro meses para determinar si cumplen con las expectativas de capacidad, honestidad y compromiso.

Así lo aseguró la gobernadora Electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, al asegurar que en este momento para ella representa un enorme reto integrar un equipo que brinde los resultados deseados a la ciudadanía que confió en ella en las urnas.

Lorena Cuéllar Cisneros anunció que quienes se integren a su administración deberán cumplir con el debido perfil, además de demostrar su honestidad y compromiso/Archivo | El Sol de Tlaxcala

Es por ello que cada servidor público, ya sea de un rango alto, medio o auxiliar, agregó, debe cumplir con el debido perfil para entregar “buenas cuentas” y, sobre todo, sean personas honorables.

He revisado con detenimiento currículos que me han hecho llegar muchas personas… independientemente de si me apoyaron en campaña es importante que tengan el perfil necesario para cubrir las diferentes áreas, por ello se les va a hacer un examen para saber que son personas honorables, que es algo que nos interesa mucho.

La próxima mandataria adelantó que el gobierno de la Cuarta Transformación que habrá de encabezar, dará oportunidad a muchas personas, pero

habremos de ir valorando su trabajo, esas personas van a estar a prueba durante cuatro meses y de acuerdo a sus resultados van a poder continuar o no en la administración.

Reveló que una de las peticiones que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su reciente encuentro, es que los próximos gobiernos estatales morenistas financien parte de los programas federales de desarrollo para que no se conviertan en una carga financiera para Tlaxcala, sino un complemento para que esos beneficios abarquen a más personas.

Adelantó que su Plan Estatal de Desarrollo deberá ser solidario con la Federación, como el reforzamiento de becas para que jóvenes que terminen secundaria y no abandonen la preparatoria por falta de recursos, por lo que “haremos equipo”.

Aunque subrayó que habrán de ser bien seleccionados los beneficiarios para que los apoyos lleguen a quienes verdaderamente más lo necesiten.

Uno de los planes que se plantean en el próximo gobierno estatal es la creación de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, que se encargará de apoyar la ampliación de los programas sociales de la mano de la institución que los coordina desde el gobierno de la República.

