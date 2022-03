Severo daño dejan burlas por obesidad, dice Kevin

Burlas, chistes, ofensas y otro tipo de agresiones sufren miles de personas que tienen varios kilos de más, situación que persiste y que deja severos daños a las víctimas.

Uno de estos casos fue el de Kevin Zepeda, joven de 23 años de edad originario del municipio de Tlaxcala, quien sufrió agresiones y discriminación en su etapa estudiantil de nivel secundaria. A sus 14 años de edad padeció obesidad y llegó a pesar 123 kilogramos, de ahí que su físico fue objeto de diversos tipos de ataques verbales.

Algunos compañeros decían chistes sobre mi físico, a la mejor para hacer reír a los demás, pero no saben el daño que provocan, fui víctima de varias burlas y hasta ofensas, pero no dejaba que me afectaran emocionalmente, pero sí dejan repercusiones.

Pese a que desde temprana edad le gustó el deporte, nunca lo complementó con una buena alimentación o hábitos adecuados, de ahí que comenzó a ganar varios kilos y acumular grasa.

Era frustrante ver que mi ropa ya no me quedaba, cada vez tenía que aumentar de talla y dejé de comprar las prendas que me gustaban, lo importante era que me quedara, aunque no fuera mi estilo.

Desde hace seis meses inició un régimen con la nutrióloga Anaí Sánchez, donde ha mejorado su ingesta calórica, actividad física y buenos hábitos y ha logrado disminuir 20 kilogramos de la masa corporal.

