"Si ladras o aúllas, mi voz ahora es tuya", marchan en la capital contra el maltrato animal

Decenas de personas acompañadas de sus mascotas, perros en su mayoría, marcharon este día por calles principales de la capital como una forma de reprobar la violencia y el maltrato animal.





Con pancartas en mano y al grito de "si ladras o aúllas, mi voz ahora es tuya", el contingente de manifestantes partió del Bulevar Guillermo Valle, a la altura de donde anteriormente se encontraba el asta bandera, y avanzó con dirección al Congreso local para solicitar que el maltrato animal sea considerado un delito.

Durante la marcha, los activistas explicaron que su intención es que las mascotas tengan un respaldo jurídico y sean sancionadas las personas que los maltraten o los violenten.





"Sé la voz de los que no la tienen", "no al maltrato animal, exigimos justicia", "no compres, adopta, esteriliza" y "que no hablen no significa que no sientan", fueron algunas de las consignas que plasmaron en mantas y cartulinas.

Previo a iniciar la marcha, los activistas reprobaron la forma violenta en que una mujer golpea a un perro hasta presuntamente quitarle la vida, y que fue difundido a través de un video.