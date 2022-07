Sigue constante el paso de migrantes por Tlaxcala 

A pesar de la pandemia que vive el mundo con el SARS-CoV-2, los riesgos en el traslado, la precariedad del viaje y los bajos recursos para absorber los gastos, la migración de personas que buscan mejores condiciones de vida y de trabajo en los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la frontera norte de México, siguió su curso. El paso de migrantes por Tlaxcala es una constante desde hace varios años.

Tan solo en el primer semestre del año un total de tres mil 572 personas fueron atendidos por medio del albergue “La Sagrada Familia” en Apizaco. Los servicios básicos otorgados son en alimentación, alojamiento, atención de necesidades básicas y orientación jurídica.

La mayoría de los migrantes es centro americano, de Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Haití, Colombia y en menor medida mexicanos de estados del sur del país. El promedio de estancia de la gente es de 48 horas y máximo 72 horas.

En entrevista, el director del refugio, Sergio Luna, señaló que el flujo migratorio se mantuvo en ascenso durante todos los meses, ya que el promedio de atenciones por mes era de 500, pero marzo fue en el que registraron mayor presencia al atender a cerca de 800 migrantes centroamericanos.

“Vemos en las proyecciones que 2022 cerraremos arriba de las siete mil u ocho mil migrantes atendidos en el albergue, que es el flujo promedio. No olvidar que se están dando reformas de la política migratorio de EE.UU., ahorita con las modificaciones están alentando de nueva cuenta la idea de que es más fácil llegar y cruzar la fronte para el país vecino. Eso aliena la formación de caravanas masivas, que por momentos se desarticulan”, aseveró.

Asimismo, dijo que tan solo en el mes de junio el albergue “La Sagrada Familia” atendió a 557 personas, de esas 524 fueron hombres y 33 mujeres, así como 20 menores de edad, algunos viajaron solos.

“También se nota la presencia de migrantes de más de 60 años de edad, que presentan otra serie de vulnerabilidades muy complicada, ya no los pueden emplear, tienen problemas de salud, de adicciones y no quieren regresar a su país, porque están desarraigados, pero no pueden regresar a EE.UU. Es el envejecimiento de una parte de población que migra”, enfatizó.

Sergio Luna reconoció que no registran peligro en cuanto a contagios de Covid-19 en “la Sagrada Familia”, porque los espacios donde comen y de esparcimiento son al aire libre, además de que ventilan el área de dormitorios.

“No hay contagios masivos porque las personas no permanecen más de tres días con nosotros. En general los albergues en México no han registrado situaciones de brotes masivos porque las personas migrantes de alguna forma se protegen y porque los espacios han incrementado medidas de control, pero no hay temor de contagios y preocupación, o que los migrantes traigan la enfermedad, es más un estigma”.

En cuanto a los servicios de alimentos que ofrecen, estableció que siguen contando con donativos en especie, alimentos, insumos y artículos por parte de personas, grupos y asociaciones, para la atención de los migrantes centroamericanos. Dentro de ellos destacan el Banco de Alimentos de Puebla, Agencia AWO, Pastoral de movilidad Humana del Episcopado Mexicano, Cruz Roja.

