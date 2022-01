Sigue sin ser respetado el aforo en transporte público

El aforo del 70 % en el transporte público es difícil de respetar en esta cuarta ola de contagios de Covid-19 por la necesidad de trasladarse, coincidieron los usuarios de las diferentes rutas.

Reconocieron que la mayoría usa el cubrebocas, como medida que ayude a romper con las cadenas de contagios del nuevo coronavirus, aunque todavía hay quienes son irresponsables y no lo usan, aunado a que el conductor no les dice nada.

Y es que desde el pasado cuatro de enero, el Consejo Estatal de Salud emitió nuevas disposiciones sanitarias para prevenir contagios ante la variante Ómicron, por lo que las rutas colectivas deben circular con el 70 % de su capacidad de asientos.

Todas las unidades deberán ser sanitizadas cuando inicien labores, al llegar a su base y antes de reiniciar cada recorrido de su ruta, previa validación de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Pero algunos usuarios afirmaron que en las horas pico, por las mañanas, tarde y noche, es difícil respetar la sana distancia porque los choferes van con el cupo al 100 % y en ocasiones con gente parada.

Los horarios de ingreso a los centros laborales y las clases presenciales del nivel básico y medio superior hace que haya mayor demanda de las rutas colectivas.

En las mañanas a las 7:30, las combis de la ruta que a bordo de San Lucas Cuautelulpan van llenas, a veces voy parado por la necesidad de llegar a mi trabajo. Nunca se respeta el cupo y no creo que en cada recorrido limpien las unidades. No me ha tocado que inspeccionen las autoridades estatales para verificar, criticó Antonio N.

Al respecto, Mireya N., dijo que en la ruta de Nativitas-Texoloc la gente generalmente usa el cubrebocas, pero “siempre hay por lo menos una persona que no lo lleva a pesar de tanto tiempo de pandemia. A veces va llena, otras no, pero sí rebasan el 70 % del cupo”.

En las rutas de Zacatelco-Panzacola hay intervalos de tiempo donde los choferes suben a pasajeros parados y amontonados provocando riesgo de contagios, reprochó Gustavo N., quien agregó “nadie se atreve a decir que no suban a más gente por no meterse en problemas con el conductor, tenemos necesidad de usar el transporte, yo me aplico gel al subir y al bajar”.

70 por ciento es el aforo autorizado en el transporte público

