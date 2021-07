Siguen activos los hospitales Covid-19, apesar del semáforo verde

En estas semanas de semáforo epidemiológico verde por Covid-19 en Tlaxcala, el sector salud mantiene activos los hospitales para la atención de los pacientes de esta enfermedad. Y es que el subsecretario de la Secretaría de Salud (SSa) federal, Hugo López Gatell, informó que en México se registró un incremento de 22 % en el número de casos estimados de Covid-19 con respecto al año pasado, pero precisó que dicho aumento no ha incidido en la ocupación hospitalaria.

Luego, indicó que en México se presenta el tercer repunte a lo largo de la epidemia por Covid-19, esto después de medio año de reducción, solo que ahora no han aumentado las defunciones ni las hospitalizaciones a la misma velocidad.

En Tlaxcala, según el reporte oficial de casos positivos del gobierno estatal, del uno al seis de julio no se han registrado defunciones por el nuevo coronavirus.

De esta forma, la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, informó que siguen activos para atender a los pacientes el Hospital General de Nativitas y el de Huamantla. Sin precisar, datos admitió que tras lo fuerte de la pandemia por el nuevo coronavirus el Hospital General de San Pablo del Monte fue desconvertido, pues hay menos casos y muertes en este momento.

Afirmó que los pacientes que acuden a la Sesa reciben los medicamentos necesarios para su recuperación, por lo que dijo que todavía tienen abasto de medicinas.

Recordó que quienes tengan síntomas graves pueden acudir a los hospitales antes mencionados y por el 911 pedir la prueba de Covid-19. En éste último caso asisten las Brigadas Cuídate.

Luego, destacó que la población tlaxcalteca debe tomar en cuenta la situación y no bajar la guardia en las medidas preventivas de uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y lavado constante de manos. Al respecto, personal de la Sesa quien pidió la gracia del anonimato, lamentó que las autoridades sindicales no los ayuden para recibir el bono Covid, pues a pesar de que estuvieron en las listas no les llegó el recurso.

IMSS: HOSPITAL GENERAL NO. 1 OPERA DE MANERA HÍBRIDA

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, puntualizó que para la atención de los pacientes Covid-19 tiene disponible el Hospital General de Zona número 1, ubicado en La Loma Xicohtencatl, el cual funciona de manera híbrida.

Recordó que en el pico alto de los casos positivos estaban habilitados sus nosocomios de Apizaco y el de Subzona con sede en la Clínica 8.

Finalmente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mediante su Hospital General, ubicado en la capital y atiende a sus derechohabientes.

Para pedir la prueba de Covid-19 la gente se puede comunicar al 911. Tanto el IMSS como el ISSSTE tienen un nosocomio para atender a sus pacientes Covid-19.

