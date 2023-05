Siguen afectando males respiratorios

A pesar del descenso de casos de Covid-19, el desequilibro del clima hace que las enfermedades respiratorias estén afectando a la población tlaxcalteca durante este mes de mayo de 2023. De hecho, incrementaron con respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos del sector salud.

Este padecimiento afecta desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones; son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. También puede ser por contacto con superficies contaminadas como son manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o escritorio, entre otros.

Las infecciones respiratorias se presentan prácticamente durante todo el año debido a los virus, aunado a las bajas defensas de las personas y su bajo nivel de consumo de vitaminas o alimentos que les ayuden a fortalecer su sistema inmune. Los principales síntomas son tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, ronquera, dolor o secreción del oído, nariz tapada por secreción de moco.

Así, la Secretaría de Salud (SSa) confirmó que en mayo de este 2023 Zacatecas, Tlaxcala y Nayrit fueron las entidades que registraron el mayor aumento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), con 2.3 % de incremento.

Especificó que con respecto al mismo periodo del año anterior, reportan 33.6 % en el número de casos de IRA en el país. El 56 % de los casos se presentan en el sexo femenino, la tasa de incidencia nacional en menores de un año es de 32 mil 925 y en los de uno a cuatro años, de 21 mil 589.

Aunque no hay peligro en las IRA, la SSa reconoció que en el quinto mes de año hubo mayores pacientes atendidos en Tlaxcala, con un promedio de 384. 8 en la semana epidemiológica 18. Por eso, recomendó consumir alimentos que tengan vitamina C, privilegiar comida nutritiva, tomar abundantes líquidos, además de lavarse las manos constantemente para evitar tener gérmenes que les afecten. Afirmó que en cuanto presenten síntomas respiratorios deben pedir consulta en los servicios de salud, eso ayuda a recibir la orientación médica adecuada, con el tratamiento correcto, incluso usar la mascarilla para no contagiar a familiares o los entornos laborales.

La Institución recordó que la mayor parte de las infecciones respiratorias son causadas por virus y para estos no necesitan tomar necesariamente antibióticos, solo dar tratamiento para los síntomas que provocan, por ejemplo: controlar la fiebre o disminuir el dolor de garganta. Abundó que la tos es un mecanismo de defensa, es decir, el cuerpo la produce para eliminar los microorganismos que ocasionan la enfermedad. Lo mejor para que la tos se quite es ingerir abundante agua natural.