Siguen sin llegar libros a primarias y secundarias

A más de dos meses del inicio del periodo lectivo, los libros de texto gratuitos que entrega la Secretaría de Educación Pública (SEP) no están completos en Tlaxcala. Faltan todavía completar de los niveles de primaria y telesecundarias federales.

Local Canalizan paquetes de útiles escolares

Los padres de familia de primaria criticaron el retraso, pues con las clases a distancia, sus hijos deben usar el material, pero al no tenerlo, se están retrasando.

Día de Muertos: ¿Cuándo llegan las ánimas?



Lee la nota aquí➡ https://t.co/nogx2whqrb #DiaDeMuertos #Ofrenda #Cultura pic.twitter.com/hiWnk2VCYZ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 28, 2020

“Fui a la escuela y solo me entregaron la mitad de libros para el sexto grado, que el resto todavía no llega. Me dijeron que más adelante nos dirán para venir a recogerlos, pero eso ya tiene dos semanas”, compartió Marisol N., jefa de familia.

Local Pide SEP a profesores no excederse en tareas, ante ciclo escolar a distancia

“De mi hijo que cursa el cuarto grado no han entregado los libros, eso retrasa la enseñanza y el esfuerzo que hacen tanto maestros como niños por dar seguimiento. Sí, los maestros están en contacto por WhasApp, pero a veces es difícil que entiendan los temas y las clases por televisión”, expresó Coral N., madre de familia.

“El maestro dice que se descargue el libro de telesecundaria por medio de internet, pero son gastos familiares, para ir a rentar la computadora y para descargarlo”, dijo Roberto N., papá de un estudiante de escuela pública.

Según el Portal de internet La ruta de tus libros, Tlaxcala reporta el 98 % de material entregado, es decir, un millón 802 mil 807 libros.

Diez elementos que no deben faltar en tu ofrenda



Los detalles en ➡ https://t.co/Nmxymkhmzd#DiaDeMuertos #Ofrendas pic.twitter.com/RZuZWTKYED — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 28, 2020

No dejes de leer:

Local Mejora alimentación en clases a distancia

Local Acuerdan paterfamilias y autoridades educativas, vigilar el uso de redes sociales