Sin avances para remediar el desabasto, dice el SNTSS

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, (SNTSS), sección 27, no tiene ningún avance con el gobierno del estado para solucionar el desabasto de medicamentos en los hospitales, reprochó la líder del gremio, Blanca Águila Lima.

Advirtió que su malestar y exigencia de los trabajadores por destituir a la directora Administrativa de la Secretaría de Salud, Guadalupe Zamora, lo llevarán al nivel que sea conveniente.

Esto se tiene que destrabarse, no es un tema de cierre de oficina, aquí estamos hablando de vidas, aquí una omisión, una negligencia habla de vidas. No hay diálogo (con el gobierno) no hay nada, lamentó.

Tras mostrar fotografías a los reporteros sobre los anaqueles casi vacíos de las farmacias de los hospitales, Águila Lima refirió que los hospitales de la Sesa no están contemplados en el acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que la atención médica, material es responsabilidad del gobierno estatal.

Reprobó que los familiares de los pacientes tengan que comprar las medicinas y en varios casos los materiales.

Asimismo, expuso que casi siempre hay carencias “tolerables” en el sector salud, pero actualmente el suministro es escaso, faltan claves de todo tipo, muchos aparatos médicos no funcionan, como los mastógrafos, incluso faltan vacunas, material de limpieza y las pruebas del tamiz neonatal y de cáncer no están siendo analizadas en los tiempos establecidos.

El SNTSS pidió a la población su comprensión ante sus demandas y en defensa de los trabajadores del sector salud.

