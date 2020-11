Sin multas ni clausuras por el Buen Fin, afirma Coeprist

Tras cuatro días de operativo permanente por el Buen Fin, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) no clausuró ni impuso multas a algún establecimiento de la entidad, afirmó su titular Néstor Flores Hernández.

En este sentido, detalló que hasta el 11 de noviembre, la dependencia realizó 200 visitas de verificación en igual número de negocios ubicados en Apetatitlán, Tlaxcala, Apizaco, San Pablo del Monte, Chiautempan y Zacatelco, entre otros.

Lo anterior, aseveró, con el propósito de brindar acompañamiento a los establecimientos comerciales y de servicios para la implementación permanente de las medidas de seguridad sanitaria en este periodo de estrategia comercial.

Explicó que tienen cuatro puntos específicos que están verificando, siendo el primero de ellos la implementación de filtros sanitarios, donde se revise el uso obligatorio de cubrebocas tanto de los trabajadores como de los consumidores, así como la calibración de termómetros, además de la colocación de tapetes con solución clorada y demás enseres.

También, añadió que ponen especial atención en las bitácoras de limpieza del edificio y la distancia física de dos metros tanto en la fila de ingreso como al interior de los establecimientos.

Dijo que buscan que estos lugares cuenten con los insumos para el lavado de manos en los sanitarios, ya que esta es una de las principales medidas para evitar la propagación y contagio del nuevo coronavirus.

Por otro lado, exhortó a los consumidores a que respeten las medidas de seguridad sanitaria que implementan los centros comerciales, tiendas y comercios, pues es importante mostrar voluntad al momento de llegar y ser corresponsables al acatar las medidas, como es el uso obligatorio del cubrebocas y guardar la distancia física.

DÓNDE DENUNCIAR IRREGULARIDADES

Puso a disposición de los consumidores los contactos de las regiones y oficinas centrales para denunciar cualquier irregularidad. En Avenida Antonio Díaz Varela No. 74, Chiautempan. Teléfono: 246-46-653-99 Ext. 3280. Gerencia región I Tlaxcala, Av. Benito Juárez No. 60, San Esteban Tizatlán. Teléfono: 246-46-278-48, horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas. Gerencia de la región II Huamantla. Hidalgo Poniente No. 63. Tel: 247-472- 40-20. Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

