Sin población informada no frenaremos la pandemia: Sesa

“El éxito para frenar la pandemia es tener a la población informada”, sostuvo este 2 de diciembre Adrián Nava Zamora, director de Atención Primaria de la Secretaría de Salud (Sesa).

De lo contrario -sostuvo- en las próximas dos o tres semanas Tlaxcala podría regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico, como ya ocurre en otras entidades en las que el repunte de casos por Covid-19 es notorio.

Al dar en Tetla el banderazo al programa Fortalecimiento de la Participación ante Covid-19 e Influenza, el funcionario del sector salud dijo, en representación del titular de la Sesa, René Lima Morales, que Tlaxcala tiene uno de los mejores planes de contención a nivel nacional para afrontar la pandemia.

No obstante, aseguró que todos los esfuerzos no serán suficientes si la población no acata las medidas sanitarias como el distanciamiento social, el lavado constante de manos, el uso obligatorio del cubrebocas y evitar las reuniones en grupos de personas, sobre todo ahora que se acercan las fiestas decembrinas.

En la Plaza de las Américas de la cabecera de Tetla, Adrián Nava señaló que en el caso de la promoción de la salud las brigadas son fundamentales y, en este punto, el papel de los municipios es estratégico para llevar la información correcta a la población para con ello evitar que el mayor número de personas llegue a hospitales en caso de contraer Covid-19 e Influenza.

“En hospitales trabajamos para la enfermedad, pero la prevención es lo más importante… este tipo de brigadeo que implementamos busca evitar que la población se puede confundir al tener síntomas por Covid e Influenza y que nuestra gente sepa la diferencia para salvar su vida”, expresó.

Otras actividades que la Sesa aplica como medidas efectivas ante la pandemia son el manejo y seguimiento de contactos de pacientes Covid-19; la búsqueda de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a través de las Brigadas Cuídate; el tratamiento TNR4 y el componente de reconversión de hospitales en los nosocomios de Nativitas, San Pablo del Monte y Huamantla.

El funcionario convocó a la ciudadanía a que ante el menor síntoma de Covid-19 o Influenza, acuda al Centro de Salud más cercano para recibir tratamiento.

Al momento las brigadas han visitado a más de 330 mil personas para informarles sobre las medidas preventivas en 14 municipios, mediante la distribución de 168 mil dípticos y 84 mil viviendas.

El ayuntamiento de Tetla, que encabeza Eleazar Molina Pérez, apoyará a la Sesa a distribuir 6 mil dípticos a través de una brigada de 20 personas que recorrerán las 12 comunidades del 7 al 11 de diciembre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.





