Sin publicar, reformas sobre violencia política; desconoce congreso el motivo

Al no ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las reformas a diferentes ordenamientos locales que reconocen la violencia política por razones de género, avaladas el pasado 28 de mayo, no han entrado en vigor.

Local Buscan reconocer voto “extranjero”

Hasta el primer día de agosto, el Ejecutivo local no había publicado el decreto que incluye en los ordenamientos locales el concepto de violencia política y los actos que serán considerados como violatorios a los derechos de las mujeres al limitar, agredir o difamar por ocupar o aspirar a un cargo público.

Pide obispo a la feligresía a efectuar acciones benévolas



Los detalles en ➡ https://t.co/7bpstpBRkt #Iglesia #Tlaxcala pic.twitter.com/LBiStUewvH — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 3, 2020

Al respecto, Irma Yordana Garay Loredo, coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso local, explicó que desconoce los motivos por los cuales al momento el gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, no ha aprobado las modificaciones por medio de las cuales armonizaron la legislación local con la federal.

Local Inviable, aumentar cinco diputaciones de representación proporcional

“Es muy raro, hasta ahora no sabemos por qué no está aprobado, pero tampoco está vetado, en realidad no sabemos en qué estatus está algo tan bondadoso como el tema de armonización que, además, no va más allá de los intereses que pueden afectar a un gobierno o a unos partidos”, expresó.

Al destacar que como Legislatura local tienen poco tiempo para cumplir con sus obligaciones y dar resultados a la ciudadanía tlaxcalteca, Garay Loredo lamentó que dichos cambios todavía no han sido publicados para que puedan entrar en vigor.

“No nos podemos quedar atrás en Tlaxcala, tenemos que avanzar, no podemos ir como el cangrejo y no nos podemos estar aventando la bolita por todos lados”, expresó.

Habrá cupo limitado en misas dominicales de Tlaxcala



os detalles en ➡ https://t.co/Hl8uATfNLl #Iglesia #Covid-19 #Salud pic.twitter.com/214vKbTH6u — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 2, 2020

Por otro lado, mencionó que en la entidad hay más de 1.4 millones de tlaxcaltecas y que cerca del 52% es mujer, la mayoría jefas de familia, de ahí que ellas, como diputadas, no pueden callar ante escenarios violentos por razón de género.

Por su lado, el parlamentario local del Partido Acción Nacional, Omar Milton López Avendaño, opinó que al ser homologaciones federales no es posible que haya observaciones diferentes por parte del Ejecutivo local.

Local Con reforma constitucional, proponen incrementar diputados "pluris"

Aquí se hizo y no creo que haya observaciones, solo hay que ver el motivo por el cual no se han publicado

Omar Milton López / Diputado del PAN

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Inmadurez política frena reforma: Irma Yordana Garay

Local Remiten partidos iniciativa al Congreso; rompen bloque común