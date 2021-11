Sin temor a Covid-19 despiden a sus difuntos, en San Isidro Buensuceso

Este año, la pandemia no impidió que decenas de familias de San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, hicieran acto de presencia en los panteones del lugar para despedir a sus difuntos.

Local Se reactiva visita a los panteones tlaxcaltecas

Como lo señala la tradición, alrededor de las 03:00 horas de este 2 de noviembre, los encargados de repicar las campanas de la parroquia de San Isidro Labrador “echaron doble” como coloquialmente se le conoce. Un repique característico que indica que hay un difunto en la población y que también es utilizado durante estas fechas, cuando los muertos son venerados.

No te pierdas: ➡️ Cumplen familias tlaxcaltecas con sus difuntos

Las flores de cempasúchil e incienso prevalecen en el panteón / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Conforme el tiempo avanza, las familias de este pueblo indígena, arriban a las tumbas de sus seres queridos, algunas permanecen en el atrio de la parroquia, mientras que otras acuden al panteón nuevo.

No te pierdas: ➡️ Cumplen familias tlaxcaltecas con sus difuntos

Se acomodan como pueden y entre flores de cempasúchil contemplan por varias horas el lugar donde fueron depositados los restos de sus seres queridos.

Municipios Saldo blanco en el Día de Muertos

El olor a incienso prevalece durante las primeras horas del 2 de noviembre, las candelas se mantienen encendidas, pues según su credo, alumbran el camino de los difuntos a fin de que regresen al más allá.

Más información: ➡️ Encabezó Lorena Cuéllar reunión "Cruzada por los Pueblos Mágicos"

Aunque el frío cala, las familias permanecen durante la madrugada, pues según sus creencias es importante despedir a sus muertos.

La tradición de acudir a las tumbas se ha mantenido de generación en generación / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Para María Petra Alberta Sánchez Vázquez, es una tradición que ha permanecido desde que ella era niña, y año con año acude para alumbrar a sus familiares, sin embargo, hay cosas que se han ido perdiendo, como llegar a las tumbas desde las 2:00 horas o adornar la casa con ocoxal, no obstante, motiva a sus familiares para que no se pierda esta bonita tradición.

Te puede interesar: ➡️ Aceptan tlaxcaltecas la nueva normalidad

Este año, este Diario observó un incremento de tumbas, pues según algunos de los fenecidos fueron víctimas de la Covid 19. Sin embargo, el temor al virus, no fue motivo para cientos de pobladores despidieron a sus fieles difuntos.

Sin miedo al frio y al virus, pobladores de Buensuceso, despidieron a sus muertos / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Continúa leyendo: ➡️ Ismael fabrica pinturas y cosméticos en su casa

2:00 de la madrugada llegan los pobladores a las tumbas o adornan sus casas con ocoxal, una tradición que se va perdiendo.

3:00 horas del dos de noviembre, en Buensuceso realizan el repique de las campañas de la parroquia de San Isidro Labrador.

500 años o más tiene la tradición ancestral de despedir a los difuntos para que regresen al más allá en San Isidro.

Entérate: ➡️ Saldo blanco en el Día de Muertos

Niños de Buensuceso mantienen la tradición de alumbrar a sus muertos / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Las familias de este pueblo indígena arriban a las tumbas de sus seres queridos, algunas permanecen en el atrio de la parroquia, mientras que otras acuden al nuevo panteón.

Lee también: ➡️ Se reactiva visita a los panteones tlaxcaltecas

Continúa leyendo:

Municipios Cumplen familias tlaxcaltecas con sus difuntos

Local En el olvido, 150 tumbas de Apizaco