Sin voluntarios para la vacuna contra Covid-19, en Tlaxcala 

Una vez más, el titular de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), René Lima Morales, descartó la participación de tlaxcaltecas en la fase 3 de las pruebas de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio china-canadiense “CanSino”, las cuales realizarán en 13 estados de la República, entre ellos Puebla, Ciudad de México e Hidalgo.

Municipios Desafían pobladores al Covid-19, en Zacatelco

Lo anterior ante el anuncio que realizó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, de que el pasado 30 de octubre recibieron las primeras dosis de la vacuna contra la Covid-19, donde después de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud evaluaran rigurosamente el biológico, se aprobó que un grupo de 10 mil a 15 mil mexicanos participen en los ensayos clínicos.

Vulnerabilidad ante frente frío número 11



Continúa leyendo ➡ https://t.co/r9uPJtpaTt#FrenteFrio11 #Frío pic.twitter.com/y2WJ9yZTY5 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 3, 2020

En este sentido, explicó que la entidad no participará debido a que se trata de un protocolo de estudios muy riguroso y no masivo, donde se debe entrar a un grupo de criterio de inclusión y exclusión, en el que se deberá ver cuáles son los que están tomando para manejo, si a grupos de riesgo o no.

Local Será primera causa de muerte Covid-19, estima René Lima

Ante este escenario, sentenció que en cuanto tengan algún resultado concreto lo ideal será buscarlo ya para la aplicación en forma de salud pública.

“Como médico, puedo decir que un ensayo clínico existen una gran cantidad de variantes, como es el caso de los de cáncer, y muchas veces se toma a los afectados con la intención de que funcione, pero no siempre es así”, ahondó el funcionario.

Finalmente, reiteró que hasta que se tenga algo y haya certeza de la efectividad, buscarán acceder a la vacuna para su distribución entre los tlaxcaltecas.

El estudio de la vacuna de “CanSino Bio” es el primer estudio fase 3 que se realizará en México, pues a nivel nacional se tiene contemplada la compra de 35 millones de dosis de este biológico

Covid-19 afecta a todos los sectores: René Lima



Lee la nota aquí➡ https://t.co/VxFSjNHVaQ#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/O065GecBF6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 3, 2020

Continúa leyendo:

Local Tlaxcala sin casos confirmados de Influenza: Sesa

Doble Vía ¿Qué aprendimos de la pandemia de la gripe de 1918?