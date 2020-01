Sindicato perdió su objetivo: Erazo

El objetivo del sindicato “7 de Mayo” es la defensa de la base trabajadora, pero desde hace seis años eso se ha perdido, sostuvo Pedro Erazo, exsecretario general de esa organización.

Local Adelantan reelección en el 7 de Mayo

En entrevista, dijo que entre los agremiados a ese sindicato existe una preocupación por el camino que tomará la organización sindical con la renovación de la dirigencia.

Asegura el exdirigente del sindicato “7 de Mayo”, Pedro Erazo Rivera, que éste se ha desviado de los principios fundamentales de la organización/Everardo NAVA

Además, lamentó que el dirigente del “7 de Mayo” se haya desentendido de la defensa de sus agremiados, por ejemplo, al no generar desde el 2014 mejoras en sus condiciones laborales que deben quedar plasmadas en las cláusulas integradas en el convenio contractual de cada año.

Tlaxcala, en proceso de adhesión al Insabi



Aquí la nota completa➡ https://t.co/wDyOCXn6aU#Salud pic.twitter.com/VbwJdCLej2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 17, 2020

Recordó que los últimos beneficios reales logrados en favor de la base trabajadora fueron en 2014, cuando al frente de esa organización estaba Guadalupe Rodríguez Guzmán, y que al momento ni siquiera sean respetados los aumentos salariales decretados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como el del 20 % anunciado para este año.

“Parece que el sindicato ha hecho contubernio con el gobierno y los municipios para que eso no se respete, y luego tampoco lo hacen retroactivo (el pago del aumento de salarios)”, dijo.

Local Entregadas, 183 plazas docentes en lo que va del ciclo escolar

Por otro lado, con relación a la cuestión interna del sindicato señaló que también se ha vuelto complicada para los agremiados, pues dijo que quienes no comparten la forma de pensar de los dirigentes son víctimas de acoso laboral y de represión.

Agregó que además de desconocer los estatutos del sindicato y con ello confundir a los empleados, Tlapale Ramírez se ha convertido en un líder que no los protege, no defiende sus derechos y tampoco les da libertad de expresar lo que les inconforma.

“Ya no es el sindicato respetado, necesitamos que vuelva a ser lo que era antes, que los compañeros se sientan a gusto al trabajar, porque además ellos no han entendido que son trabajadores de la base trabajadora y que como líderes deben actuar con verdad, sencillez y no solo buscar su beneficio personal”, expresó.

Presenta Sepe y Embajada de Estados Unidos programa “Jóvenes en Acción”



Aquí la nota completa➡ https://t.co/2WlKNVJJtw#Educación pic.twitter.com/Hmi3YBPsML — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 18, 2020

Por otro lado, recordó que si bien en 2014 al descubrir presuntas anomalías por parte de Tlapale Ramírez les fueron suspendidos sus derechos sindicales a él y a otros 12 trabajadores, los juicios para ser reinstalados avanzan de forma favorable y que en el caso de dos de sus compañeras la justicia fue a favor.

Finalmente, descartó que él o la también exsecreatria general, Guadalupe Rodríguez Guzmán busquen dirigir al sindicato.

Local Insistirán en crear la carrera administrativa: Wendolyn Amaro

Ya no es el sindicato respetado, necesitamos que vuelva a ser lo que era antes, que los compañeros se sientan a gusto al trabajar, porque además ellos no han entendido que son trabajadores de la base trabajadora y que como líderes deben actuar con verdad, sencillez y no solo buscar su beneficio personal

Pedro Erazo / Exlíder del “7 de Mayo”

Continúa leyendo:

Local Hay en el Servicio Postal Mexicano carencias que hacen deficiente su función, acusa Sindicato

Local Reconoce SESA a trabajadores por años de servicio