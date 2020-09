Sistemas DIF ponen en riesgo a mujeres: Mujer y Utopía

Debido a la falta de capacitación del personal y servidores públicos, los Sistemas Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) ponen en riesgo feminicida a las mujeres con casos de violencia intrafamiliar, cuando las regresan a sus casas con su agresor.

Así lo sostuvo la titular del Colectivo Mujer y Utopía, integrante del Observatorio de Violencia de Género, Edith Méndez Ahuactzin, de acuerdo con los casos que ha atendido en los últimos meses.

“Los DIF municipales quieren atender casos de violencia en las mujeres, cuando no les compete y ni siquiera tiene la capacitación, pues lo que están haciendo es intentar conciliar con los agresores y el peligro es mayor”, lamentó.

De hecho, precisó que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no permite bajo ninguna circunstancia generar esas acciones entre el agresor y la víctima.

El problema, aseguró, es generalizado, en los 60 municipios y en el DIF Estatal, pues aquellos espacios consideran que al promover la conciliación el problema queda resuelto o finiquitado, cuando el verdadero peligro es en el domicilio donde viven las mujeres. “Con esa situación, el DIF Estatal, los jueces municipales o la Estancia de Justicia Alternativa violan el derecho de las mujeres y las coloca en riesgo, porque al regresarlas a su casa, no miden el riesgo que esto implica, ya que pueden ser asesinadas”, soltó.

Edith Méndez, Mujer y utopía

El pretexto para no construir un refugio integral es que no hay presupuesto, pero creemos que no hay disposición para atender el problema feminicida que es competencia del Estado”





