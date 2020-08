Sobreviven ONG´s con donaciones y financiamiento internacional

El financiamiento de la comunidad internacional y donaciones altruistas, es la forma en la que algunas Organizaciones Civiles y Organismos No Gubernamentales que operan en Tlaxcala “sobreviven” para cubrir sus gastos internos, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cerrar la entrega de recursos públicos.

Por ejemplo, la directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, Alejandra Méndez Serrano aseveró que para exigir resultados con calidad moral, su política es no recibir apoyo económico por parte del gobierno estatal, mientras que el financiamiento por parte del federal, fue mediante convocatorias específicas, pero ya no las hay.

“En algún momento recibimos recursos del extinto Instituto Nacional de Desarrollo Social y el último que obtuvimos fue a través del Instituto Nacional de las Mujeres en la convocatoria de Proequidad, que se aprobó en 2018 y concluyó en 2019”, sentenció.

A la fecha, dijo que reciben recursos de organismos internacionales como la Unión Europea, fundaciones alemanas, suizas y estadounidenses, “incluso la financiadora alemana nos ha apoyado desde 2014 a la fecha”.

Resaltó que este año la embajada australiana les aprobó un proyecto de ocho meses, que sigue en funcionamiento; pero todo es comprobable, no hay obsequios, “porque no tenemos el registro de donaciones autorizada, no hemos cumplido con los requisitos, pues ha habido problemas con la plataforma”.

Por otro lado, el padre Elías Dávila Espinoza, del Albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, puntualizó que él si se apoya de las donaciones altruistas de la gente, pero últimamente se han escaseado mucho por el tema de la pandemia.

“Anteriormente la comunidad nos aportaba arroz, frijol o algún otro elemento de la canasta básica, además de verdura como jitomate o tómate, fruta incluso, pero ya no nos está llegando y tenemos problemas con el tema de la alimentación de los migrantes”, aceptó.





Elías Dávila, encargado deL ALBERGUE La Sagrada Familia

La Sagrada Familia no recibe financiamiento público, antes estaba el programa de apoyo a las ONG´s, en funciones de Fox, Calderón y Peña Nieto, pero llegó Obrador y quitó todo los apoyos”

