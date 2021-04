Solo te quedan tres días para recoger tu credencial de elector

La Vocalía del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, informó que, a tres días de que venza el plazo para recoger las Credenciales para Votar tramitadas hasta el 10 de febrero, aún se tienen mil 514 plásticos en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

Local Otorgan registros de Mayoría Relativa a partidos e independiente

La titular del área, Eileen Teresita Zacaula Cárdenas indicó que, si no son recogidos el próximo sábado 10 de abril, los plásticos serán resguardados hasta después de la jornada electoral y sus titulares no podrán votar en las elecciones del 6 de junio.

Foto: Cortesía INE

Estableció que si bien el número de formatos de credencial en módulo se ha reducido considerablemente gracias a la amplia campaña de difusión que el INE realiza para que no permanezcan credenciales en los MAC, para el organismo electoral nacional es fundamental que ningún ciudadano o ciudadana que haya acudido a efectuar su trámite se quede sin sufragar.

Arranca contienda por la gubernatura de Tlaxcala



Participan seis mujeres y un hombre en proceso histórico e inédito... https://t.co/1XWlPiv5aq #Tlaxcala #Elecciones — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 4, 2021

Zacaula Cárdenas detalló que en el Distrito 02, ubicado en Tlaxcala, es donde se tienen más credenciales para entrega, acumulando 691 en total.

En tanto, el Distrito 01, con cabecera en Apizaco, tiene en sus anaqueles 425 credenciales listas para entregarse.

Por su parte, el Distrito 03, con sede en Zacatelco, es en donde se tiene el menor número de plásticos electorales pendientes de recoger por sus titulares, sumando un total de 398.

La funcionaria electoral recordó que no es necesario que las y los ciudadanos hagan cita para acudir a los módulos por sus credenciales, pues solo bastará presentar el talón que les fue entregado al momento de realizar el trámite; de no tenerlo, también puede presentarse otra identificación con fotografía e, incluso, solo plasmando los datos biométricos de sus huellas digitales.

Local Solo hay doce solicitudes para observadores electorales

No hay obstáculo para no recogerla y poder votar el día de las elecciones. El tiempo que ocupará la o el ciudadano en los módulos para obtener su credencial no es mayor a diez minutos, recalcó.

Ante la cercanía del cierre del plazo, Eileen Zacaula urgió una vez más a las y los ciudadanos tlaxcaltecas a ir por su mica antes del 10 de abril.

Elecciones 2021 | ¿Cuánto podrán gastar los candidatos en Tlaxcala? | El próximo 4 de abril arrancan las campañas electorales en la entidad...https://t.co/82kJSRiYmk#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 31, 2021

Continúa leyendo:

Local Por omiso, inhabilita el INE a Jorge Moreno

Local Tlaxcala podría ser referente de paridad