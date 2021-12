Son 200 profesores los que no dan clase: Homero Meneses

Por tener otras asignaciones o tareas, menos la de dar clases, así como ser protegidos de otras administraciones estatales, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), Homero Meneses Hernández, evidenció que al menos 200 maestros incurren en estas malas prácticas, quienes no han querido regresar a sus tareas asignadas.

En entrevista, el funcionario aceptó que existen esos casos, de los cuales ha mencionado en las distintas reuniones territoriales con los directores de escuelas, supervisores y jefes de sector, entre otros.

Manifestó que, incluso, muchos de estos “docentes” le han enviado recados, donde rechazan ponerse a trabajar yes real la frase, no es broma, y hubo quién me mandó a decir que nada más dos cosas no me va a permitir, que le dejen de pagar o que lo haga trabajar.

Explicó que los trabajadores de la educación son más de 34 mil 700, pero de esos solo unos 200 son “malos maestros”, de quienes ya tienen nombre y apellidos y, aunque no los mencionó, afirmó que muchos nombres ya circulan hasta en redes sociales y lo están investigando.

Sin embargo, evadió los cuestionamientos sobre los procedimientos que llevan a cabo para sancionar estas prácticas, y pasó la responsabilidad a los medios de comunicación de que sean estos quienes investiguen el actuar de los presuntos docentes, pues de esa manera los presionarían para que retomen sus actividades.

