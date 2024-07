Son problemas pulmonares la principal secuela de Covid-19; Tlaxcala reporta 68 mil 812 casos positivos de 2020 a 2024

A cuatro años de la pandemia de Covid-19, en Tlaxcala muchas personas llevan las cicatrices de la enfermedad. Los problemas pulmonares fueron las principales secuelas en los pacientes contagiados.

Tan solo en las secuelas físicas destacan problemas de salud en pulmones, lesiones derivado de las neumonías originadas por Covid-19; baja oxigenación en sangre; desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión; insuficiencia renal a consecuencia de la falta de oxigenación en el cuerpo al contagiarse. Así como en trastornos psicológicos como la depresión, ansiedad y problemas del sueño que siguen lastimando a los pacientes recuperados del padecimiento y de diferentes grupos de edad.

El sector salud en el estado atendió y atiende todos los casos de Covid que se presentaron en el estado. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Al respecto, el especialista de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, Osvaldo Juárez Sanluis, explicó que tras la recuperación de la enfermedad muchos pacientes sufrieron daños en el pulmón, lo que se reflejó en la disminución de la oxigenación.

Confirmó que en el sector salud el personal médico atendió casos de diabetes e hipertensión con antecedente de contagio del virus del SARS-CoV-2, además de pacientes con depresión e insomnio, éste último por el daño originado en el sistema nervioso central.

Hasta la fecha se sigue estudiando y conociendo el comportamiento del virus, ya que es muy cambiante, han salido diferentes sepas. De acuerdo con la virulencia y el área que ataca genera una cicatriz, eso es lo que genera la infección por Covid-19, principalmente en pulmones, donde hubo mayor afectación, deja cicatrices en este órgano, anotó.

Consideró que Covid-19 ya no está reconocida como pandemia, pero ya es un virus endémico que provocará que la gente se contagie en mayor grado en la época invernal, los avances médicos abonaron a disminuir la mortalidad y gravedad de los pacientes.

NO BAJAR LA GUARDIA CON LAS RECOMENDACIONES

Osvaldo Juárez señaló que después de padecer la enfermedad la persona no debe bajar la guardia en el lavado de manos; permanecer en casa si presenta nuevamente gripa, esto le ayudará a no exponerse a los cambios de clima; usar cubrebocas para no contagiar a más gente; aplicarse gel antibacterial si manipula muchos objetos; aplicar el estornudo de etiqueta usando la parte interna del codo y no escupir en oficinas o vía pública.

Argumentó que los tlaxcaltecas deben seguir vacunándose, pues ha resultado efectiva para disminuir los síntomas y la mortalidad, aunado a que los biológicos son gratuitos en el sector salud. La sugerencia es acudir a los Centros de Salud para recibir el biológico a lo largo del año y a partir de septiembre y octubre comienza la campaña de vacunación intensiva.

Sobre la alimentación, el especialista exhortó a la población a comer sanamente guiándose con el Plato del Bien Comer, privilegiando la ingesta de verduras y frutas, disminuyendo alimentos altos en azúcar y grasas, así como bebidas azucaradas y gaseosas.

Osvaldo Juárez hizo hincapié en que las personas deben tener cuidado con no exponerse bruscamente a los cambios de temperatura, eso provoca cierta vulnerabilidad a las infecciones respiratorias, dentro de ellas Covid-19.

Aunque quedó atrás la pandemia, el funcionario de la Sesa subrayó en la necesidad de hacer ejercicio porque estimula al sistema inmunológico, evitando de esa manera el sedentarismo.

LOS SERVICIOS PARA ATENDER A LOS PACIENTES CON SECUELAS

En este sentido, el también responsable de la Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Respiratorias de la de la Dirección de Epidemiología de la Sesa, afirmó que los hospitales IMSS-Bienestar tienen los servicios para dar seguimiento médico a los pacientes con secuelas de Covid.

Pidió a los tlaxcaltecas que tengan secuelas acudir a los Centros de Salud, que es la atención de primer nivel, para comenzar con el acercamiento con el personal de salud, hacerles un chequeo y dar continuidad a su estado físico y psicológico.

Abundó que de acuerdo con los resultados de los estudios, el médico determina si el paciente es atendido en el Centro de Salud o es canalizado al segundo nivel de atención que son los hospitales, por las especialidades que manejan Medicina Interna es la que aborda las consecuencias respiratorias; mientras los consultorios de psicología disponen de personal para atender la salud mental.

“Recomendamos que acudan a su unidad médica más cercana, eso es lo principal, si tienen la confirmación de que tuvieron Covid-19 o sospecha, deben acudir al Centro de Salud y explicar desde el inicio de síntomas, en qué momento fue, qué dejó de sentir”, dijo.

Osvaldo Juárez opinó que es importante que el paciente brinde detalles de cuándo enfermo de SARS-CoV-2, dónde fue atendido, los síntomas que presentó y los medicamentos que tomó, eso servirá para dar continuidad a sus secuelas.

LOS CASOS ACUMULADOS

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el 2020, año en que comenzó la pandemia de Covid-19, a junio de 2024, Tlaxcala reporta 68 mil 812 casos positivos.

Las muertes por la enfermedad ascendieron a dos mil 987; tan sólo en este 2024 el sector salud detectó 115 casos confirmados por prueba de laboratorio, así como tres fallecimientos.

De los 68 mil 812 casos acumulados, 30 mil 199 fueron en hombres y 32 mil 613 en mujeres; las personas de 65 años en adelante fueron los más afectados.

Los municipios que más presentaron personas contagiadas fueron Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Zacatelco, Huamantla y San Pablo del Monte. En contraste, los municipios con menos población infectada fueron Emiliano Zapata, Benito Juárez, San Lucas Tecopilco, Españita y Sanctórum.

También tuvieron una baja incidencia Muñoz de Domingo Arenas, Mazatecochco, Lázaro Cárdenas, Zitlaltepec, San José Teacalco, Santa Apolonia Teacalco, San Damián Texoloc, Atlangatepec, Santa Cruz Quilehtla, Santa Isabel Xiloxoxtla, Santa Ana Nopalucan, San Jerónimo Zacualpan, El Carmen Tequexquitla, Cuaxomulco, Hueyotlipan, Cuapiaxtla y Terrenate.





La Sesa aclaró que en este año sí hubo personas hospitalizadas por el virus del SARS-Cov-2 y corresponden a las tres muertes contabilizadas.

SERVICIO DE PRUEBAS DE COVID

La Sesa a través de los Centros de Salud tiene el servicio de pruebas de Covid-19 para los pacientes con fiebre de mayor a 38 grados, dolor intenso de cabeza, ausencia de olfato y gusto, son los indicadores para acceder a un diagnóstico que confirme el resultado positivo o negativo.

De hecho, la Sesa dispone de pruebas duales para detectar Covid-19 e influenza, virus respiratorios que siguen afectando a la población.