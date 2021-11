Son vacunadores luz de esperanza: José Manuel Balcorta

José Manuel Balcorta Martínez, teniente de Sanidad de la 23 Zona Militar, llegó a la entidad hace dos años. Es originario de Chihuahua pero ya siente tlaxcalteca, por lo que vacunar contra Covid-19 a las personas de la entidad que lo ha acogido cálidamente, le resulta placentero.

Para él, los tlaxcaltecas también son su gente, y tener todavía la responsabilidad de protegerlos contra esa enfermedad la traduce como una experiencia de mucha alegría.

Los integantes del Ejército señalaron que participar en las jornadas de vacunación anti Covid requirió gran dedicación / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

El militar señaló que se siente emocionado de ser parte de una luz de esperanza en la pandemia, pues para él eso son quienes forman parte de las células de vacunación, un grupo de personas que contribuyó en gran medida detener el avance de Covid-19.

Y no es para menos pues en los más de nueve meses que lleva la jornada de vacunación, el militar José Manuel Balcorta Martínez ha inmunizado a miles de personas, no sabe la cifra exacta pero reveló que en promedio aplica 80 dosis por día, durante toda la semana.

Su labor como vacunador inició a finales de enero, cuando en Tlaxcala arrancó la campaña dirigida a personal de salud. Desde entonces ha inyectado a personas de casi todos los municipios del estado, de todas las edades e incluso a menores de 12 a 17 años que presentan algún tipo de comorbilidad, discapacidad o embarazadas,

Estoy muy contento porque tuvimos la oportunidad de apoyar a la población de Tlaxcala y nosotros, el Ejército Mexicano, siempre estaremos para apoyar al pueblo,expresó.

“SÍ ES CANSADO”

La vacunación contra Covid-19 es para el militar una labor titánica, pues su preparación empieza cerca de las 05:00 horas para tener la oportunidad de coordinar la jornada, la recepción de las vacunas, la integración de la brigada y la localización de los municipios sedes que conocen un día antes.

Iniciamos la jornada de inoculación a las 8:00 o 9:00 horas y concluimos hasta que se coloca el último biológico; es tener hora de entrada, pero no tener hora de salida pues incluso una vez terminamos a las 10 de la noche, cuando estábamos con el grupo de 60 y más en Tetla,dijo. Mencionó que una vez comienzan tienen que acabar, su labor termina cuando aplican el último biológico.

Pese a ser cansado, destacó que es una vivencia diferente, algo que le genera mucha alegría pues al vacunar a una persona sabe que contribuyen a detener el avance de la pandemia, y con eso bajan los números de defunciones y de infectados.

Al ser parte del personal de salud, el enfermero militar fue de las primeras personas del estado que recibió la vacuna, eso en enero pasado. Yo sentí ganas de vacunarme porque en esos tiempos la pandemia estaba muy fuerte, a mí me tocó ver familias que quedaron cercenadas y con la vacuna ya te sientes protegido de tener contacto diario con multitudes, y eso fue lo que intenté transmitir a la población cuando se me acercaba para ser vacunada, enfatizó.

En entrevista, rememoró que al aplicar las primeras dosis tuvo sentimientos encontrados, porque por un lado sintió que tenía en sus manos una gran responsabilidad ya que toda la gente tenía cierta desconfianza de los biológicos, pero que tenían puestas sus esperanzas en ellos.

De forma específica, señaló que el vacunar a las personas de la tercera edad, que es gente con mucha experiencia de vida, fue otro grande compromiso pues en la mayoría de los casos acudieron con temor.

Cuando los estuvimos vacunando muchas de esas personas se me acercaban, me daban las gracias y me decían que se sentían seguros de que el Ejército estuviera ahí, dijo.

El enfermero, que ha estado de cerca en el proceso de inoculación, sabe que la vacuna ayuda, pero que no es momento de bajar la guardia, por lo que hizo el llamado a las personas a respetar las medidas sanitarias para contener la propagación del virus.

