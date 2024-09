Ante el momento histórico que vive México con la reforma al Poder Judicial, la senadora de la República por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, aseguró que no dará su brazo a torcer y no traicionará a México, por lo que mantendrá firme su postura de votar en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al afirmar que siempre ha respaldado las acciones a favor del pueblo, Anabell Ávalos dejó en claro que “soy una mujer muy congruente con lo que dice y hace”. De tal manera que su postura está firme en cuanto a la votación a la reforma del Poder Judicial.





La senadora por primera minoría aseguró que no le fallará a los tlaxcaltecas, pero sobre todo al país en esta votación que tiene a la expectativa a los diversos sectores a nivel nacional e internacional por las modificaciones que se contemplan en la reforma a las normas judiciales.

Anabell Ávalos Zempoalteca, senadora de Tlaxcala. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Tras referir que ha analizado con profundidad la reforma, la priista sostuvo que no permitirá que haya elección abierta de los magistrados del Poder Judicial, porque las decisiones se concentrarán en el Poder Ejecutivo federal, además de que vulnerarán los derechos de los trabajadores y la carrera judicial, entre otros aspectos.





“De ninguna manera soy congruente y no traicionaré a México, sostiene Ávalos Zempoalteca tras asegurar que votará en contra de la reforma al Poder Judicial vamos a permitir que se vulnere la autonomía del Poder Judicial. Tenemos que respetar y pugnar porque la división de Poderes siga existiendo y precisamente yo como senadora no les voy a fallar y mi voto va a ser en contra”, aseveró en entrevista con El Sol de Tlaxcala.





Opinó que si los 43 senadores de los partidos de oposición mantienen su decisión de votar en contra, entonces la reforma al Poder Judicial no será aprobada porque faltarían votos para contar con mayoría calificada.

Admitió que la postura de su voto influye en el destino del país, pues en los siguientes días el Congreso de la Unión deberá abordar definitivamente la reforma al Poder Judicial.







Aquí estoy: firme, congruente, agradecida. Y yo creo que esos son valores fundamentales que cualquier persona debe tener, pero en este caso cualquier político. Hoy es por México, esto es historia, lo que suceda la próxima semana (esta semana) va a marcar lo que sucederá en nuestro país para los próximos años”, atajó.





Ávalos Zempoalteca confirmó que la han buscado para presionarla y que su voto sea junto con la mayoría morenista, pero desistieron porque es congruente con sus decisiones, dentro de ellas que México tenga libertad y la democracia.

Asimismo, la senadora por Tlaxcala aseguró que estará presente en todas las sesiones y atenta al desarrollo del proceso de votación de la reforma al Poder Judicial; por lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias para que su voto no esté en riesgo.





También opinó que los diputados y senadores de Morena están pecando de soberbios, al vulnerar el proceso legislativo para, como lo han expresado públicamente, dar como regalo la aprobación de esta iniciativa de ley al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

LA ELECCIÓN DE LOS JUECES EN MÉXICO





Anabell Ávalos argumentó que no es viable la elección de un juez porque no tendría perfil, capacidad y experiencia necesaria. No puede improvisarse y que llegue una persona que no tiene experiencia ni carrera judicial a dar sentencias.







De ninguna manera es viable. Claro que tiene truco, trampa, así lo he dicho. La trampa es que ellos manejen la elección para el control del Poder Judicial. No lo permitamos. La carrera judicial es para los profesionales del derecho que llevan 30, 40 años siendo jueces, magistrados que empezaron desde secretarios y han avanzado precisamente a través de la carrera judicial”, anotó.





La priista tlaxcalteca alertó que el crimen organizado puede interferir para financiar las campañas para elegir a los jueces y magistrados, eso sería un riesgo grave.

Aclaró que está abierta a una propuesta de reforma al Poder Judicial, en donde se proponga los años que deben estar en funciones los jueces o magistrados, el salario para el personal, entre otras situaciones que pueden analizarse, pero no como la plantea el bloque mayoritario.





LA ESENCIA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL





El proyecto de ley plantea la elección popular de más de mil 600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.





Según la reforma al Poder Judicial, las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases. En el año 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito.

Para el año 2027 se culminaría con la mitad restante y las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral.





El proyecto de reforma igualmente intenta reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte; la presidencia sería renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura.





Los ministros electos permanecerán en su cargo ocho, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor.





La propuesta aclara que los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. La reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.

Con información de Moisés Morales