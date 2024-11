Sufren seis veces más violencia las mujeres con discapacidad, asegura diputada Gabriela Hernández

Las mujeres con discapacidad sufren seis veces más violencia que aquellas que no presentan esta condición, lo cual es un dato inédito y alarmante, reveló la diputada Gabriela Hernández Islas durante el conversatorio ¿Y las mujeres con discapacidad?, realizado en el Congreso del Estado y en el marco de los 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al compartir su experiencia con otras mujeres que también hicieron lo propio, lamentó que la de las mujeres con discapacidad sea una violencia que se ha encontrado invisibilizada, pues si bien el 25 de noviembre se conmemora la acción contra este flagelo, es necesario saber dónde se encuentra el estado respecto de hacer frente a esta lucha.

Asimismo, Hernández Islas señaló que este sector específico no denuncia y al no denunciar tienen cifras negras en cuanto a la violencia que sufren, de ahí la necesidad traerlas a este tipo de eventos, pues desde su experiencia “han sufrido algún tipo de violencia, porque todas a lo largo de su vida, lo quieran o no han, tenido que hacer frente a algún tipo de agresión”.

Enfatizó que muchas mujeres con discapacidad no quieren hablar de su problemática, pues les han dicho que “calladitas se ven más bonitas”, pero como de verdad se ven bien es empoderadas y que se escuche su voz, así como al hacer frente a lo que sucede.

En este sentido, llamó al Gobierno del Estado, así como a los poderes Legislativo y Judicial a visualizar a esas mujeres que se encuentran en este supuesto, pues esta lucha, dijo, no puede ser sólo de ellas, de ahí que requieren de todos los poderes y también de los partidos políticos para que haya ejercicio político de las mujeres con discapacidad, y que más en esta condición ocupen espacios de incidencias social y política.

Por su parte, María Estela Álvarez Corona, titular de la Secretaría del Bienestar, señaló que desde esta dependencia y otras del gobierno estatal trabajan justo en el tema de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, reconoció que atender a las mujeres con discapacidad es un reto mucho más grande y fuerte que deben afrontar, y que justamente tienen que buscar cuáles son esos mecanismos a través de las políticas que implementen para dar atención específica a las necesidades que tengan.

También subrayó que muchas veces las víctimas no quieren hablar sobre la violencia que han sufrido en algún momento de su vida, pero es momento de poner un alto, levantar la voz y decir no a la violencia.

Ahorita deberíamos decir como sociedad no a la violencia en general, pues es un acto que no debe estar permitido, genera mucho daño y lastima profundamente a todos los sectores de la población, mencionó.