Suprema Corte invalida disposiciones de leyes de ingresos de 18 municipios de Tlaxcala

Por cobros en servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública y por la expedición de certificaciones relacionadas con el acceso a la información pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos de 18 municipios de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024.

Lo anterior, señala el comunicado emitido por esa instancia, debido a que diversos preceptos violaban el principio de proporcionalidad tributaria, al no guardar una relación razonable con el costo de los materiales necesarios para la prestación del servicio, aunado a que la búsqueda y certificación de documentos no genera un costo adicional para los municipios. de igual forma, menciona que las disposiciones invalidadas afectaban el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige, pues no se justificaron las tarifas establecidas de acuerdo con el valor de los insumos necesarios para proporcionar la información.

Aunado a ello, la certificación de documentos no genera un costo adicional para los municipios, según el comunicado.

Asimismo, puntualiza que al tratarse de disposiciones generales de vigencia anual, exhortó al Congreso del Estado para que, en lo futuro, se abstenga de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad.

Sin embargo, el Congreso del Estado ya había omitido estos cobros en las presentes leyes, pues la Suprema Corte las invalidó las del 2023 por los mismos conceptos, además de que, en su momento, mandató que posterior a 15 hojas, el costo de cada una extra fuera de dos pesos.

EL DATO

La Acción de inconstitucionalidad 233/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandó la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad del 29 y del 30 de noviembre de 2023.