Suspende Coeprist cuatro establecimientos por incumplir con medidas sanitarias

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Francisco Jiménez Campos destacó que cuatro bares, ubicados en los municipios de Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad y Chiautempan, fueron suspendidos por no cumplir con las medidas sanitarias, mismas que se detectaron durante operativos desplegados por la institución, en coordinación con otras dependencias locales.

A través de dos células integradas por cuatro personas cada una, se realizaron recorridos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes supervisaron que se respetara la no venta de alcohol a menores, la Ley General de Control de Tabaco y en general la normativa sanitaria vigente, observando el incumplimiento.

Jiménez Campos indicó que “la finalidad es realizar visitas de verificación en antros y bares, donde se venden bebidas alcohólicas, es observar que se respete la ley correspondiente”, en este caso fueron suspendidos los establecimientos denominados: “Valhall” en Chiautempan; “La Roca” en Tlaxcala y dos en Tetla de la Solidaridad: “El Patriota” y “Ole Micheladas”, que omitieron el mandamiento legal.

Entre las irregularidades que se detectaron están que no cuentan con aviso de funcionamiento, la falta de certificado de fumigación, violación a la Ley General de Control de Tabaco, falta de documentación técnica, registros y bitácoras, aunado a que se encontró presencia de fauna nociva en área de preparación de alimentos.

Incluso, algunos no presentaron documentación oficial respecto a los análisis clínicos de las personas que preparan los alimentos, no existe un área de fumadores, aunado a que uno de los espacios no cuenta con sanitario, ni lavamanos y se registra la venta de cigarros sueltos, infringiendo la Ley de Control de Tabaco.

El servidor público refirió que estos negocios tienen 30 días para corregir las irregularidades, pero se hacen acreedores a sanciones económicas establecidas en los lineamientos vulnerados.





