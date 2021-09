Suspenden tres establecimientos por no respetar medidas sanitarias establecidas en el Decreto

La noche de ayer, en un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, algunos establecimientos fueron suspendidos de forma temporal por no respetar medidas sanitarias que buscan contener los contagios de Covid-19.

Las inspecciones fueron en establecimientos instalados en Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Zacatelco y municipios aledaños, pues no todos los ciudadanos acataban las medidas extraordinarias de prevención integradas en el Decreto emitido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

El primer corte arrojó el cierre de tres establecimientos con expendio de abarrotes, vinos y licores en los municipios de Totolac, Apizaco, y Huamantla.

Y es que tal como lo manifestó la titular del Ejecutivo, aquellos comercios que se rehusaron a seguir las recomendaciones fueron suspendidos, y se les informó que en caso de reincidir serán clausurados.

Durante la supervisión, las autoridades corroboraron que los negocios no excedieran el aforo autorizado, cumplieran con el horario de operación, no permitieran el acceso a menores de edad, garantizaran la sana distancia, no vendieran bebidas alcohólicas a partir de las 19:00 horas, así como el uso de cubrebocas en todo momento y la aplicación de gel antibacterial.

De igual manera, se observó que las unidades del transporte público cumplieran con la constante sanitización, que tanto el conductor como los pasajeros portaran el cubrebocas y que el cupo fuera al 50 % de su capacidad.

También entregaron carteles informativos con las nuevas disposiciones implementadas por el Consejo Estatal de Salud y emitieron recomendaciones a los propietarios para que sus establecimientos sean seguros para la población.

En el operativo conjunto participaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Estatal para Prevención contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como autoridades municipales.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, detalló que el operativo arrancó oficialmente este martes y será permanente a fin de disminuir el número de contagios por SARS-CoV-2 en la entidad. En ese mismo sentido, hizo un llamado a la ciudadanía en general y a los propietarios de negocios para que respeten las medidas y así eviten ser sancionados.

Hagamos conciencia y sigamos la normatividad de salud que es lavarse las manos, usar el cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar los lugares aglomerados para impedir que esta pandemia siga creciendo, subrayó.

