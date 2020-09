Suspendieron tres bares en pandemia

En lo que va del semáforo amarillo, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) ha clausurado solo tres bares por diversos motivos, los cuales se ubican en el municipio de Apizaco, así lo indicó el titular de la dependencia estatal, Néstor Flores Hernández.

Cultura Estrenarán serie sobre memorias de Apizaco

En este sentido, explicó que estos operativos los han realizado los fines de semana en las comunas de Apizaco, Tlaxcala y Chiautempan, esto en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y las corporaciones municipales.

En proceso protocolo sanitario, para el proceso electoral 2020-2021



Lee más aquí ➡ https://t.co/FrGyFFFChb#ITE #Elecciones2021 pic.twitter.com/57ps282YGO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

Local Inician operaciones "Brigadas Municipales ante Covid-19" en Apizaco

Por ello, detalló que de esos más de 15 establecimientos visitados, solo tres fueron suspendidos, esto debido a la falta de documentación (aviso de funcionamiento, bitácoras de limpieza y constancia de fumigación), violación a la Ley de Protección a los no Fumadores para el control de tabaco, así como por falta de limpieza y de medidas de seguridad sanitaria.

Sin embargo, el funcionario reiteró el compromiso de la Coeprist de continuar con estos operativos para inhabilitar a esos lugares que no cumplan con las disposiciones sanitarias y que signifiquen una fuente potencial de contagios del nuevo coronavirus. Y es que en días pasados, Flores Hernández sugirió a los propietarios de bares, botaneros, discotecas, antros y centros nocturnos no aperturar sus negocios, pues todavía no existen condiciones para ello.

ACUSACIÓN

Sosa García afirmó que algunos locales han sido presas de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de la Coeprist y les han colocado los sellos de suspensión.

Contará Sesa con más de 360 mil dosis de vacuna contra la influenza



Los detalles en ➡ https://t.co/zzYl3N5cWR #Salud #Tlaxcala pic.twitter.com/n9P3Jzhx7G — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Da Julio Hernández último Grito de Independencia como alcalde de Apizaco

Municipios Piden bares de Apizaco a Coeprist que los dejen abrir