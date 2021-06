Tema de voluntad, solución en CEDH: Israel Lara

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Israel Lara García, manifestó que más allá de un tema legal la renovación de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tendrá que obedecer a la voluntad de sus homólogos, al señalar que el proceso que iniciaron hace unas semanas ha estado viciado.

Expresó que la poca claridad de las formas ha provocado inconformidad de la sociedad civil organizada, poniendo en duda el trabajo del Poder Legislativo, y ocasionando que el Tribunal Superior de Justicia del Estado actuando como Tribunal de Control Constitucional emitiera un Amparo a favor de Víctor Manuel Cid del Prado, para que se mantenga al frente de la CEDH.

Israel Lara García señaló que los tiempos para hacer la renovación de la titularidad del organismo autónomo ya se cumplieron y ahora tendrá que resolverse de manera judicial, no obstante manifestó que las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos, así como la de Derechos Humanos tendrán que generar las condiciones para un nuevo proceso.

En entrevista, comentó que la bancada del PAN ya realizó la solicitud correspondiente para que las comisiones encargadas de este proceso planteen opciones para la reposición del proceso, aunque manifestó que a la fecha no ha recibido respuesta de las diputadas Luz Vera Díaz y Ana Bertha Mastranzo.

Sostuvo que es necesario emprender nuevamente el procedimiento, empezando por una sesión conjunta de comisiones para emitir una convocatoria que tendría que ser aprobada de manera extraordinaria por los legisladores para validar el proceso.

El congresista dijo que mientras no se reúnan todos los miembros de la Junta de Coordinación y Concertación Política no podrán tomar una decisión, pues hasta la fecha manifestó no les han rendido un informe de la situación que guarda el proceso de renovación de la titularidad.

Señaló que de seguir atrasando las cosas será complicado que la actual legislatura pueda resolver el tema o tendrán que heredarlo a la próxima legislatura, “Es un tema de voluntad, si no la hay no podremos cumplir con los tiempos que tiene el procedimiento en los dos meses y medio que nos restan al frente del Congreso”.

Con relación a quienes aspiraron en el cargo en el primer proceso, el legislador aseguró que no estarían en contra de que tuvieran una nueva participación, no obstante, dijo que, serán más exigentes con el grupo de sínodos que se encarguen de la evaluación.

Hasta que no se resuelva el tema legal por titularidad de CEDH, el Congreso local no podrá hacer una reposición del proceso, detalló el diputado del PAN, Israel Lara

