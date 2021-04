Tendrá Tlaxcala 16 hospitales: Eréndira Jiménez

Al destacar que la contingencia sanitaria por Covid-19 puso en evidencia la capacidad de respuesta para enfrentar una emergencia de esta magnitud, así como el desabasto de medicamentos y falta de personal médico, Eréndira Jiménez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC), a la gubernatura del estado de Tlaxcala, reiteró sus primeros seis compromisos en materia de salud, para garantizar servicios de primera a las familias tlaxcalteca con 16 hospitales.

Precisó que realizará la construcción de dos hospitales de especialidades, uno para enfermedades renales y otro para traumatología, la apertura y conversión de siete hospitales comunitarios y siete generales, más plazas para médicos especializados en neurología y medicina interna, abasto de medicamentos para todas las personas, hospitales de campaña para contingencias como la Covid-19 y capacitación continua en el área de epidemiología.

Eréndira Jiménez propuso para las acciones que hagan frente a contingencias sanitarias, la puesta en marcha de “hospitales de campaña” con capacidad masiva que se desplegarían en corto plazo para utilizarse en casos de necesidad de hospitalización numerosa, además de la capacitación continua de médicos tlaxcaltecas en el rubro de epidemiología.

“Es necesario decir que este gobierno, que encabezaré con las y los tlaxcaltecas, será con el centro en las personas, no seremos un gobierno donde no hay, no estoy, no alcanza. Será un gobierno donde si hay, si estoy y si nos va alcanzar”, aseveró.

Señaló que los 22 mil millones de pesos del presupuesto estatal y la gestión que realizará como gobernadora alcanzará para cobijar las necesidades de la ciudadanía, privilegiando los programas sociales y haciendo una redirección eficiente de los recursos públicos.

“Les aseguro que la cobija que tenemos, nos va alcanzará para tapar a todos, porque no tenemos tlaxcaltecas de primera, de segunda ni de tercera”, finalizó.

