Tendrán seguimiento las acusaciones de acoso en Cbtis 03, asegura director del plantel

Los señalamientos de acoso sexual que presuntamente ejerce un docente a las alumnas del plantel 03 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), ubicado en la Loma Xicohténcatl, en Tlaxcala, tendrán seguimiento a pesar de no existir una denuncia formal, aseguró el director de la institución educativa Miguel González Xochipa.

Puntualizó que en la protesta de padres de familia registrada el 12 de noviembre al exterior del plantel, fueron evidenciadas las acusaciones, pero hasta el momento no existe denuncia formal y sólo quedó en las pancartas colocadas en la fachada, comentó.

Indicó que, como director, no puede acusar a los docentes sin tener un fundamento, pues no existe la denuncia por escrito y plenamente fundamentada, no obstante dará seguimiento a la acusación.

En cuanto a los presuntos actos de corrupción en su contra que salieron a relucir en la protesta, externó que en el Cbtis 03 cuentan con el Comité Escolar de Administración (CEA), integrado por padres de familia, el cual impide que las instituciones manejen recursos, pues son los tutores los encargado de ejercer el dinero para atender las necesidades del plantel, así que él no maneja esas aportaciones.

Entre los acuerdos tomados en el diálogo que estableció con los inconformes, indicó que será renovado el CEA para continuar con la transparencia de cuotas escolares que manejan los integrantes de la organización civil.

Adelantó que en próximos días dará a conocer la fecha en que será la asamblea para la renovación del CEA, lo cual será establecido por las autoridades educativas de la dirección general, pero tendrá que ser durante noviembre para que al iniciar el próximo semestre ejerzan gastos y egresos.

Aseguró que la renovación será transparente y contarán con observadores, posiblemente un notario público y la presencia de padres de familia que harán la elección, lo cual fue uno de los acuerdos en el diálogo efectuado después de la protesta de padres de familia.

Indicó que en el plantel registran a dos mil 516 alumnos y una extensión del Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, lo cual genera más gastos de operación, pero en el Cbtis no reciben subsidio estatal ni federal, así que todas las acciones para la adecuada operación son con aportaciones de los padres de familia y es voluntaria, así que no cuentan con dinero suficiente que les alcance cubrir las necesidades de la institución educativa.

Reconoció que existen carencias en el plantel debido a la antigüedad, como fue el tema de impermeabilización de la cafetería, en los trabajos de acondicionamiento se percataron de que el edificio estaba a punto de colapsar, pero el costo de los trabajos que ascendió a 400 mil pesos, lo cual alcanzaba para construir otro edificio, tuvo que ser empleado en la impermeabilización como estaba previsto.

Detalló que en el Cbtis 03 alrededor del 90 % de los padres de familia aportan las cuotas escolares, pero no reveló la cifra porque eso le corresponde al CEA, quienes son los encargados de manejar el recurso, mientras que el director estructura el proyecto de inversión junto con las academias y el programa de operación anual.

El Cbtis 03 fue sede de los juegos estatales Inter Cbtis y Cetis, el cual reunió a estudiantes de los 20 planteles en el estado para competir en diversas disciplinas deportivas.