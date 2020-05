Tianguistas de la capital, piden que los dejen trabajar

Decenas de comerciantes de ropa y calzado que laboran en el tianguis sabatino, se reunieron en el zócalo para pedir al ayuntamiento de Tlaxcala que los dejen volver a trabajar, luego de ser suspendidas sus actividades ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, pues señalaron que su economía no soportará una semana más para sostener a sus familias.

Los inconformes comentaron que se sienten abandonados por las autoridades, ya que desde hace tres semanas dejaron de instalarse en el tianguis sabatino “por vender artículos no esenciales”, mientras que cadenas departamentales multinacionales instaladas en la capital, que no venden alimentos, se mantienen abiertas.

Al respecto, Agustín Solís, representante del área de ropa y calzado, manifestó que todo lo que piden sus compañeros es que les devuelvan sus áreas de trabajo,

No es otra cosa, no somos gente de choque ni de conflictos, como representantes del tianguis hemos hecho lo posible porque esto se mantenga en santa paz, ya que entendemos que no es un asunto municipal, es nacional y mundial.

Asimismo, destacó que la gente está inconforme porque no solamente se les ha negado el acceso al tianguis capitalino, sino a los de Puebla, como Tepeaca, Tehuacán y Lavaderos, entre otros, lo que ha perjudicado a unos mil comerciantes.

El secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, Víctor Hugo Gutiérrez, manifestó que tras sostener una reunión de trabajo con los líderes del área, se estableció que solo podrán instalarse los vendedores con giro esencial, toda vez que la ciudad de Tlaxcala continúa siendo de los lugares donde los riesgos de contagio del Covid-19 son elevados.

Indicó que aún no existen las condiciones para permitir la instalación de quienes cuentan con giro no esencial.

Somos gente de paz, no somos gente de conflictos y vamos a obedecer, esperemos que esto no se lleve más tiempo

Agustín Solís / Representante del área de ropa y calzado

Solís agregó que en la reunión pasada que tuvieron les hablaron de apoyos federales, “pero desgraciadamente son sobre créditos, cómo los pagamos si no estamos trabajando, y aparte piden muchos requisitos”.

