Tiene Diego esperanza de vida para ser trasplantado

Diego Armando Cebada Morales recibió una esperanza de vida para ser trasplantado, gracias al inicio de la vacunación contra Covid-19 en menores de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad. Con 16 años de vida, padece la enfermedad de insuficiencia renal y desde noviembre de 2018 (fecha en que detectó este padecimiento), su único sueño es ser candidato a un trasplante de riñón.

Local Culmina en Tlaxcala vacunación Covid-19

Nervioso, pero contento (como es característico de su persona) fue de los primeros adolescentes en recibir la primera dosis del antígeno de Pfizer BioNTech en el Hospital Infantil de la Secretaría de Salud (Sesa).

No dejes de leer: ➡️ Aumentan beneficiados de pensión para adultos mayores

Dieguito, como muchos le dicen de cariño, forma parte de los cuatro mil 700 jóvenes en recibir su inoculación tras la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar, y que colocó a Tlaxcala en uno de los primeros estados en hacerlo a este sector de la población.

Municipios Aplicarán 16 mil 669 vacunas a los jóvenes de los municipios del sur

Me sentí bien y por fortuna no tuve síntomas… me dio alegría recibir mi vacuna porque ya la esperaba, ahora pido a Dios me dé la oportunidad de recibir mi trasplante, expresó Diego Armando.

Más información: ➡️ Dejaron exsecretarios pendientes financieros: Lorena Cuéllar

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, aseguró que también existe felicidad dentro de él, pues a pesar de su enfermedad y corta edad, sabe que su cuerpo ahora tiene mejor fuerza y protección ante la pandemia.

Local Recibirán rezagados vacuna contra Covid-19 en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala

Y es que por su insuficiencia renal, especialistas de la salud siempre le recordaban que era necesario protegerse;

nos dijeron que éramos blanco fácil de un contagio, nos limitaban muchos por nuestras bajas defensas, pero ahora nos dieron una pequeña esperanza de hacer otras actividades, comentó. Sin embargo, coincidió que no es momento para relajar las medidas de sanidad, más aún cuando en Tlaxcala continúan los contagios por el virus del SARS-CoV-2, el cual también ha cobrado la vida de muchas personas.

Más información: ➡️ Dejaron exsecretarios pendientes financieros: Lorena Cuéllar

Local Listas, vacunas para menores: Secretaría del Bienestar

A tres años de padecer la enfermedad de insuficiencia renal, Diego Armando afirmó que el sufrimiento y dolor es indeseable. Contó que estuvo hospitalizados por más de dos meses tras complicaciones de salud.

En la actualidad y acompañado de su madre, Dora Morales, u otros familiares, Diego acude tres veces a la semana a las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud para recibir su hemodiálisis.

Te puede interesar: ➡️ Impulsan organismos la igualdad de género

Continúa leyendo:

Municipios Vacunación llega esta semana a 14 municipios

Local Avanza la vacunación en Testigos de Jehová