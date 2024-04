Tiene pendiente Congreso local reducir edad para ser diputado, de 21 a 18 años

Debido a que Tlaxcala es uno de los estados que no ha modificado la ley para que quienes cumplan 18 años de edad puedan ser diputados locales, la Cámara de Diputados exhortó a legisladores de la entidad adecuar ese precepto contenido en la ley.

A través de un escrito, la Cámara de Diputados instó respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas de la República Mexicana, si así lo consideran y que aún no han legislado en materia de reducir la edad para ser diputado local a los 18 años, lo realice dentro de sus facultades.

El pasado seis de junio, esa soberanía emitió el decreto para reconvenir a los estados que aun no han trabajado en la materia, de ahí que deberán armonizar sus textos con lo publicado en el Diario Oficial en la fecha de referencia.

En ese escrito, puntualiza que el Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche deben armonizar sus textos constitucionales.

De acuerdo con la ley actual, para ser diputado local en Tlaxcala es necesario contar con 21 años, ser mexicano por nacimiento y ciudadano tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con cinco años de residencia consecutiva en el estado inmediatamente anteriores al día de la elección o uno si fuere nacido en él.

Además, el interesado no deberá ser ministro de culto alguno; no estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener mando en las corporaciones de seguridad en el Estado y no ser servidor público de la federación o en el Estado, entre otros.

Aunado a lo anterior, tendrá que cumplir con no ocupar el cargo de gobernador, secretario de Gobierno, secretario del Ejecutivo; magistrado propietario o suplente en funciones de propietario del Tribunal Superior de Justicia o Procurador de Justicia del Estado, entre otros.

LEGISLAN PARA SER DIPUTADO FEDERAL A LOS 18 AÑOS

En mayo de 2023, el Congreso del Estado aprobó la minuta para reducir la edad para ocupar cargos públicos, pues respaldaron que para que alguna persona ocupe el cargo de diputada o diputado federal será de 18 y no de 21 años, así como de reducir de 30 a 25 años la edad para ser secretario o secretaria de Estado.

Lo anterior, expusieron los legisladores, con el compromiso de ser acompañantes de las iniciativa y minutas que contribuyan al crecimiento, desarrollo, el bien común de los mexicanos y tlaxcaltecas, pues “si a los 18 años toda persona alcanza la mayoría de edad en tanto que, sobre esta recaen diversas obligaciones derivadas de su calidad política en materias como fiscal, electoral, penal, entre otras, por coherencia, igualdad y reciprocidad las personas de 18 años deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos políticos activamente”.

En la agenda legislativa actual no se encuentra como prioridad o para ser abordada dicha reforma a las disposiciones locales.