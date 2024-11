Tiene Tlaxcala Certificado Electrónico de Defunción

Tlaxcala se convirtió en el primer estado del país en implementar el Certificado Electrónico de Defunción, estrategia que permitirá abatir la corrupción y burocracia, así como eficientizaar el servicio para los ciudadanos que atraviesan por momentos difíciles.

Local Tlaxcala, primera entidad en contar con el Certificado Electrónico de Defunción

En Palacio de Gobierno fue presentada la estrategia que colocó a la vanguardia a la entidad a nivel nacional, pues contó con un programa piloto para la emisión del documento digital que fue posible por un trabajo coordinado entre los gobiernos de México y estatal.

La doctora Sofía Romero recibió un reconocimiento por ser la primera en expedir los Certificados Electrónicos de Defunción en el país.

En el evento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que el Certificado Electrónico de Defunción fue implementado bajo la Norma Oficial Mexicana en Materia de Información en Salud.

Aseveró que este beneficio acabará con la burocracia y corrupción, minimizará los riesgos y errores, estar en los momentos de dolor de las personas y agilizará el trámite que podrán efectuar desde sus hogares sin tener que desplazarse y gastar.

Aseveró que los avances en digitalización en el sector salud y Registro Civil muestran el compromiso con el estado para facilitar a los usuarios los servicios, acercarlos y agilizarlos. Adelantó que en el transcurso para lograr un gobierno digital, deben comenzar con lo básico, que es estar en los momentos más críticos de las personas.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

En Tlaxcala, para la emisión del Certificado Electrónico de Defunción fueron capacitados 250 médicos en 12 unidades de atención médica, el Hospital General de la entidad es la institución pionera en emitir el documento digital confiable y válido como un compromiso con la innovación para mejorar el servicio.

ACORTAN BRECHA DIGITAL EN SALUD

Al tomar la palabra, Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud en Tlaxcala, puntualizó que la implementación del certificado digital se traduce en una disminución de la brecha digital en el ámbito de la medicina, un logro que implicó un trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y de México, el Registro Civil, Oficialía Mayor y directores de hospitales.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

Recalcó que la importancia del certificado es abatir la corrupción y la venta del documento, que debe ser expedido de manera gratuita y rápida. No obstante, la comercialización del acta ha sido constante en las jurisdicciones, centros de salud, funerarias y hospitales.

Indicó que es de suma importancia contar con personal avalado y capacitado para emitir la certificación electrónica, quienes colaboran en la preparación desde hace seis meses.

En el evento, Mónica Guardo Martínez, asesora en Enfermedades Transmisibles del Organismo Público de Salud (OPD), precisó que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud acompañan a México en los avances tecnológicos en la digitalización de la salud.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

Compartió que los lineamientos del Certificado Digital de Defunción fueron publicados en septiembre y Tlaxcala fue el primer estado en instalar la estrategia piloto del uso del documento, que ahora fue implementado para estar a la vanguardia a nivel nacional.

Aseveró que la defunción es un indicador básico en salud pública, así que necesitan saber con precisión de qué enferman y mueren las personas en México y Latinoamérica, así que contar con un sistema digital facilitará la tarea.

BENEFICIOS DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO

El trabajo del Gobierno de México tiene el objetivo central en el sector salud de garantizar una mejor calidad de vida a las personas y reducirles la carga administrativa burocrática, que muchas veces los hace sufrir en la relación con los funcionarios públicos, indicó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud del Gobierno federal.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

Indicó que las personas se quedan con la importancia del certificado de nacimiento que brinda la figura jurídica que tendrán el resto de su vida, pero olvidan lo que sufren las personas por no tener correctos los datos en el documento de defunción.

El funcionario federal compartió que muchas veces en los registros civiles más anticuados no reportaban la CURP de una persona fallecida, incluso por causas naturales en edad avanzada, entonces el Registro Nacional de Población no podía dar de baja esa CURP y cuando un familiar requería un trámite, como la pensión, no podían efectuar el proceso por no garantizar la muerte de la persona, así que se les negaba un derecho universal.

Otro aspecto importante del certificado digital es que al sistematizar de manera adecuada las causas de muerte, la personalidad jurídica de la persona que falleció, los datos obligatorios y complementarios, podrán garantizar el acceso a los derechos que requiera cuando enfrente al Estado mexicano para comprobar la defunción.

La doctora Sofía Romero recibió un reconocimiento por ser la primera en expedir los Certificados Electrónicos de Defunción en el país.

Una bondad más es que el Estado mexicano, para generar políticas de salud que atiendan a la población, contará con información confiable. La mortalidad de las personas y las causas es parte vital del análisis epidemiológico que permite generar mejores políticas públicas para abatir las causas de muerte

Un aspecto más es que al estandarizar de mejor manera las causas de muerte permitirán que el personal de salud tome mejores decisiones para crear programas focalizados que orienten a las personas hacia una mejor salud, a partir de una respuesta basada en la ciencia.

La gobernadora Lorena Cuéllar destacó los beneficios de contar con el Certificado Electrónico de Defunción.

Además, la información del certificado de defunción permite planificar mejor la necesidad de atención que requieren las personas, Tlaxcala pasa por un proceso inédito ante la federalización de los servicios estatales de salud a la nueva institución del IMSS-Bienestar para conocer las necesidades de las personas y planificar el abasto de medicamentos.

La gobernadora Lorena Cuéllar otorgó el reconocimiento a Sofía Romero Hernández, directora del Hospital General IMSS-Bienestar de Tlaxcala “Lic Anselmo Cervantes”, por ser la primera doctora en expedir los primeros Certificados Electrónicos de Defunción en el país.