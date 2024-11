Tiene Tlaxcala la única escuela que trabaja con el programa Red de Mujeres Constructoras de Paz con enfoque en la ciencia

En Tlaxcala se encuentra la única escuela del país que trabaja con el programa red de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), coordinado con la disciplina de integración curricular que permite a las estudiantes involucrarse y desarrollar proyectos de ciencia.

Local Mujeres son la columna vertebral para construir la paz, dice Rosa Icela Rodríguez en Tlaxcala

La escuela Mucpaz se encuentra en la Secundaria Técnica número 47 Miguel Bello González, ubicada en Santa Cruz Aquiahuac, en Tetlatlahuca, donde han establecido un club de ciencia que acerca las actividades científicas a los estudiantes.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), la única escuela del país con el esquema Mucpaz desarrolla proyectos que surgen de la creatividad de los alumnos y están enfocados en el humanismo mexicano y la conectividad del siglo XXI.

El programa Mucpaz permite que los alumnos desarrollen su creatividad y propongan proyectos, mientras que en la institución educativa permite dar a conocer que las alumnas efectúen actividades más allá de lo que piensan, pues pretenden involucrarlas en la ciencia y se den cuenta que pueden estudiar una carrera y ser científicas.

La intención de la estrategia educativa es eliminar el enfoque de una vida fácil entre los matriculados, para que apuesten por una vida de sacrificios que a la larga será recompensada mediante la ciencia.

Los detalles: ➡️ Mujeres son la columna vertebral para construir la paz, dice Rosa Icela Rodríguez en Tlaxcala

Entre los logros, según la información de la Sepe-Uset, han involucrado a los alumnos que no eran “buenos” en las clases de ciencia durante la primaria o que tenían argumentos de que “la ciencia no era para ellos o no podían aprender”, así que eliminaron esas barreras de aprendizaje mediante proyectos que puedan desarrollar y comprender.

Así, entre la red Mucpaz y la ciencia cuentan con más estudiantes integrados al club científico para desarrollar habilidades y aprendizaje.

Las redes Mucpaz, implementadas por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, tienen el propósito de promover la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz y resolución de conflictos en comunidades y municipios, así como impulsar la reconstrucción del tejido social y prevención de la violencia.

Te puede interesar: ➡️ Mujeres constructoras de paz, rehabilitan diez espacios abandonados en Tlaxcala

La Técnica número 47 ha contado con la presencia de autoridades de la red de Mujeres Constructoras de Paz a nivel estatal y nacional, lo cual refrenda su compromiso para promover un mundo sin violencia.