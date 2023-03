Tiene UATx los sueldos más bajos de la región

De las más de 50 universidades que integran la región centro-sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Autónoma de Tlaxcala (UATx) es la que registra los salarios más bajos para los docentes, personal administrativo, de servicios e investigadores, reveló el rector Serafín Ortiz Ortiz.

Incluso, reconoció que la universidad no cuenta con la categoría de investigador en la nómina a pesar de desarrollar labores en los ocho centros de investigación de la UATx, el personal cobra como profesores. Según la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado de la casa de estudios, en 2022 incrementaron 15 % el personal registrado en el Sistema Nacional de Investigadores al pasar de 158 a 178 personas.

Puntualizó que el incremento al salario mínimo que entró el vigor en enero de este año por decreto presidencial, en la universidad fue aumentado el pago a los trabajadores, quienes percibían ingresos por debajo del sueldo mínimo, pero la institución educativa tuvo que absorber ese aumento y fue una gran carga económica.

No obstante, detalló que no percibieron recursos adicionales para erogar mayor sueldo al personal, aunque no precisó de cuanto fue la cantidad en pesos, señaló que el incremento fue acordado en contratos colectivos que signaron y con el sindicato de académicos y administrativos y fue del 4 % directo al salario y 2 % a prestaciones, mientras que en el caso de personal administrativo y de imagen o servicios educativos, fue del 4 % directo al salario y del 1 % en prestaciones, cifras que calificó como bajas.

El Rector indicó que hacen un gran esfuerzo de convicción, vocación y servicio a la educación por parte de los académicos, quienes continúan su labor a pesar de los pagos tan disminuidos.

Ante la situación, Serafín Ortiz adelantó que gestionará a la Federación y el gobierno estatal un techo financiero para establecer una ruta escalafonaria que permita mejorar los ingresos de los académicos e investigadores, de ahí que espera mayores consideraciones de recursos para la universidad.

De los recursos económicos que recibe la UATx de nivel federal y estatal, alrededor del 80 % lo destina en el pago de salarios.