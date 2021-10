Titubea Jorge Corichi sobre denuncias contra exalcaldesas de la capital

Titubeante, el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, se resistió a precisar la fecha en la que presentará las denuncias penales en contra de las exalcaldesas capitalinas, Anabell Ávalos Zempoalteca y Mildred Vergara Zavala, por presuntamente heredar diversas irregularidades financieras durante su periodo.

Mi pecho no es bodega y no voy a guardar nada, no voy a ser cómplice de nada, eso lo he dicho y lo reitero con claridad, no voy a ser cómplice de nadie, expresó a pregunta expresa de El Sol de Tlaxcala durante su conferencia “mañanera”.

No obstante, al insistirle sobre el tiempo que todavía le llevará la integración de pruebas y pedirle precisar la fecha en la que se presentará ante la Agencia del Ministerio Público, el munícipe decidió dar por concluida la conferencia con el argumento de que tenía que irse a trabajar, pues las oficinas inician labores a las 8:00 horas.

-¿Cuál es el plazo para que presente las denuncias, presidente?

Muchas gracias a todos, buenos días, ya están entrando (los empleados del ayuntamiento), con gusto nos vemos pronto, dijo para escabullirse de los representantes de los medios de comunicación, escoltado por parte de sus funcionarios que lo acompañaban.

El pasado 27 de septiembre, en uno de sus primeros encuentros formales con la prensa, Jorge Corichi reveló que durante el periodo de 4 años de Anabell Ávalos y los últimos 8 meses a cargo de Mildred Vergara, fue acumulada una deuda por más de 200 millones de pesos, además de que había en nómina 750 personas, pero solo 600 tenían actividades en oficina, es decir, 150 fungían como “aviadores”.

A ello le sumó faltantes de archivos y expedientes con irregularidades diversas, así como 31 cuentas bancarias vacías y sin pago de combustible para las patrullas municipales y los camiones que ofrecen servicio de recolección de basura, aunado a una deuda a proveedores por tres millones 704 mil y en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado un adeudo de 17 millones de pesos por consumo de energía eléctrica de las bombas de agua.

Asimismo, dijo que el organismo autónomo presenta deudas por un monto de 4 millones de pesos y la basificación de personal allegado a exfuncionarios que son una carga a las finanzas públicas.

Lo que está pasando es que están los tiempos legales que deben transcurrir y pasará lo que tenga que pasar, no voy a ocultar ninguna información y no seré cómplice, todo estará a su tiempo y ustedes serán los primeros en saberlo y enterare, dijo el alcalde al ser cuestionado sobre la convocatoria a integrantes de la prensa la mañana del pasado lunes, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para dar a conocer un mensaje “urgente”, pero se trató de una reunión institucional con la titular de la dependencia, Ernestina Carro Roldán.

-Presidente, nos giraron una invitación urgente a los medios ¿la urgencia era decirnos de su reunión institucional?

-Más que nada la urgencia fue en el sentido de que fue precipitado, se dio esta reunión y por eso se hizo la convocatoria de manera urgente, no porque hubiera algo en específico o particular de algún tema, expresó para salir al paso de los cuestionamientos.

El alcalde reveló un adeudo superior a los 200 millones de pesos, además de una nómina de 750 personas con 150 "aviadores".

