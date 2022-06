Tlaxcala da fuerza a derechos LGBTTTIQ+

Paola Jiménez Aguirre, con 26 años de edad y 10 años de activismo, reconoce que hoy Tlaxcala avanza para hacer efectivos los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+.

La conmemoración se realiza cada 28 de junio para recordar los disturbios registrados en Stonewall (Nueva York, EE. UU.) en 1969, los cuales marcaron el inicio del movimiento de liberación de la diversidad sexual.

Tras una redada policial registrada en esta demarcación, se registraron diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales, generando una serie de disturbios.

Ante estos hechos fue instituido el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer), que en la actualidad busca reconocer las violaciones a los derechos de la comunidad de la diversidad, sus luchas y el alcance a sus derechos.

EL RECONOCIMIENTO SOCIAL UN DESAFIO

Paola Jiménez, quien dirige el colectivo Tlaxcala Diverso, señala que los retos principales son el reconocimiento y la reafirmación de la identidad por parte de la sociedad, aunque esto es más evidente en los adultos, porque los niños en ningún momento emiten comentarios negativos.

Aunque se considera afortunada, pues en su cambio de identidad estuvo acompañada por su familia, está consiente que no todos se enfrentan a la misma suerte. Fue en la universidad cuando buscó el reconocimiento de su identidad y en esa época el estado no contaba con un marco normativo que le permitiera adecuar sus documentos.

Eso la llevó a lucha en conjunto con otras activistas por lograr que en Tlaxcala existiera una Ley de Identidad y que otras mujeres trans no tuvieran que ir a la Ciudad de México (como lo hizo ella), para hacer todo ese tipo de trámites, además de enfrentarse al difícil proceso de cambio.

TLAXCALA, PIONERO EN MARCO JURÍDICO

Paola Jiménez destaca el avance que ha tenido Tlaxcala en materia legislativa a favor de la comunidad de la diversidad sexual, pues en 2020 aprobó una reforma al Código Civil que permitió reconocer la figura de matrimonio igualitario, es decir, la unión civil entre personas del mismo sexo.

Mientras que en 2019, dice, también los diputados avalaron reformas para que en la entidad se puedan llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Registro Civil para realizar el cambio de identidad de género, conforme a como cada persona se perciba.

Asegura que otros de los avances que han tenido en la actualización del marco jurídico, son las modificaciones que se realizaron en 2021 para tipificar como delito las terapias de conversión, que son aplicadas a personas de la diversidad sexual.

Además, de establecer como feminicidio los asesinatos de mujeres trans por el simple hecho de ser mujer y como parte de los crímenes de odio que se cometen en contra de ellas.

No obstante, considera que existen aspectos en los que todavía se tiene que legislar para alcanzar una igualdad de derechos, en materia laboral y educativa.

LA SOCIEDAD DEBE SER SOLIDARIA

Pese al avance que ha existido en la legislación civil y penal en Tlaxcala, Paola señala que en la práctica todavía no existe una consolidación del respeto a sus derechos, lo que genera un desafío a las colectivas para que no existan violaciones a las garantías de la comunidad de la diversidad sexual. Por lo que llamó a la sociedad en general a ser solidaria con las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, a no cometer actos de discriminación y ser empáticos con las situaciones que diariamente registran, como son señalamientos o someterse a un mayor número de trámites para lograr ser reconocidos.

Pues, consideró, no ha existido el destino de recurso económico para ejecutar políticas públicas a favor de la población de la diversidad sexual; asimismo, externa que todavía hay discriminación en el Registro Civil en el caso de las personas trans que buscan hacer su cambio de identidad.

Reconoció que los altos costos de este tipo de trámites se convierten en limitantes para ejercer sus derechos, al referir que tan solo un cambio de identidad puede alcanzar un costo de hasta 15 mil pesos y algunos lo realizan con la intención de acceder a un trabajo digno. Otro aspecto que Paola considera debe realizarse, es una campaña de difusión para detallar que también es considerado como feminicidio matar a mujeres trans y las penas que pueden alcanzar, pues en ocasiones se sienten en indefensión.

Paola fue la primera diputada juvenil trans quien desde su trinchera ha buscado siempre evidenciar las carencias, señalamientos y violaciones a los que se enfrenta la comunidad de la diversidad sexual

