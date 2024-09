Tlaxcala, de los estados donde menos se reclama por un posible fraude; 29.7 % de las quejas ante Condusef es por este tipo de casos

De las reclamaciones interpuestas por los tlaxcaltecas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) identificó que el 29.7 % estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por transferencia electrónica no reconocida, consumos no reconocidos y cargos no reconocidos en la cuenta.

De hecho, al corte del mes de julio de 2024, el estado de Tlaxcala ocupó el vigésimo noveno lugar en cuanto a reclamaciones recibidas por un posible fraude a nivel nacional, es decir, es de los estados donde menos se reclama por un posible fraude.

Al respecto, la Condusef afirmó que los tlaxcaltecas lograron rescatar sus recursos económicos al resolver las quejas. El monto total recuperado fue de 7.9 millones de pesos, lo que significó un decremento de 53.3 % con respecto a lo recuperado en el mismo periodo de 2023, que fue de 16.9 millones de pesos y la resolución favorable al usuario en el estado de Tlaxcala se ubicó de manera global en 48.2 %.

En términos generales, las causas más reclamadas fueron: la transferencia electrónica no reconocida, los consumos no reconocidos y la actualización del historial crediticio no realizada; esas tres causas representaron el 32.1 % del total de las reclamaciones en esta entidad.

Los productos más reclamados en el periodo fueron; asuntos relacionados con el reporte de crédito especial, la tarjeta de débito y de crédito que en conjunto representaron el 50.3 % del total de las reclamaciones.

Las reclamaciones atendidas en el estado fueron mil 641 a través de la Unidad de Atención a Usuarios ubicada en bulevar Mariano Sánchez de la capital tlaxcalteca, lo que significó un incremento de 1.7 % con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron mil 614 asuntos. Del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional, Tlaxcala concentró el 1.1 %.

La Condusef expuso que las quejas atendidas procedieron de tlaxcaltecas que habitan en 58 de los 60 municipios, la demarcación de Tlaxcala concentró el 25.2 % del total, seguido por Apizaco con el 10.1 %.

Los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron: Panotla con el 53.4 %, seguido de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con el 51.8 % y Yauhquemehcan con el 51.3 %, además de Apizaco.

Al analizar las reclamaciones por sector, destacan la Banca Múltiple con el 52.8 %, seguida por las Sociedades de Información Crediticia con el 19.6 y las aseguradoras con el 10.2 %.

Por su parte, las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones en el estado de Tlaxcala, fueron: Santander México, Círculo de Crédito, BBVA México, Trans Unión de México (Buró de Crédito) y Banco Azteca que en conjunto concentraron el 47.9 % del total.

Del total de las reclamaciones de esta entidad, el 54% fue presentada por mujeres y el 46% por hombres.