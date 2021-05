Tlaxcala estará 15 días más en semáforo verde

Luego de que por dos semanas la tendencia a la baja en contagios y defunciones por Covid-19 se mantuvo, Tlaxcala tendrá 15 días más en semáforo verde, lo que abonará a la recuperación económica, pues como ya es sabido se permiten todas las actividades y mayores aforos en los establecimientos comerciales de la entidad.

Y es que el pasado viernes, el Gobierno de la República dio a conocer que el comportamiento de Tlaxcala durante las primeras dos semanas de semáforo verde fue bueno, por lo que continuaría así dos más, es decir, desde este lunes 24 de mayo hasta el próximo seis de junio.

Sin embargo, las autoridades de salud estatales y federales hicieron un llamado a la población para no relajar las medidas sanitarias y continuar con el uso de cubrebocas, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia, pues este semáforo única y exclusivamente sirve para la reactivación económica, más no significa que el virus ya no tenga presencia o que la epidemia esté controlada.

En este sentido, los establecimientos comerciales vieron con buenos ojos el que Tlaxcala continúe en coloración verde del semáforo epidemiológico, ya que con ello continuará la recuperación económica después de haber tenido que cerrar por varios meses y más adelante únicamente permitir ciertos aforos en los negocios.

Empero, durante la primera quincena de semáforo verde, los empresarios hoteleros y restauranteros no vieron un crecimiento significativo en sus negocios, pues hasta pasados esos 15 días la ocupación hotelera en Tlaxcala fue de solo 20 %, es decir, 5 % más de lo que ya contaban.

Eso sí, dijeron que el Día de la Madre fue, aunque no como en años anteriores, una de las mejores fechas en cuanto a ventas en lo que va de la pandemia, ya que la mayoría de los negocios registró una pequeña variación positiva en cuanto al comportamiento económico

El Consejo Estatal de Salud determinó que los establecimientos comerciales pudieran laborar al 75 % de su aforo, además de que los espacios públicos como el Zoológico del Altiplano, el área natural de La Cueva, el Jardín Botánico de Tizatlán y el Parque Nacional Malinche también pudieran abrir, pero con aforos limitados.

