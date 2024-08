El estado de Tlaxcala ocupa el segundo lugar nacional en abatimiento del rezago educativo, de acuerdo con el avance de cumplimento de la meta institucional y al seguimiento programático por entidad federativa realizado por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) con corte al 31 de julio de este año.

Al respecto, la titular del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), Michaelle Brito Vázquez, consideró que este resultado es consecuencia del trabajo institucional que impulsa la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien mantiene el compromiso de atender los rezagos que enfrenta la entidad.

En este sentido, destacó que, a través del ITEA, se han entregado 4 mil 130 certificados de primaria y secundaria, de enero a junio del presente año, entre la población de 15 años o más que no ha logrado concluir su educación.

La entrega de esos documentos cumple con la encomienda de nuestra gobernadora de ofrecer educación de calidad y no excluir a nadie de este derecho para así disminuir el rezago educativo en Tlaxcala. Este logro es gracias al valioso respaldo que nos ha brindado, ya que no solo nos ha marcado la línea sino no ha dado la confianza absoluta para hacer un buen trabajo en equipo, el cual hemos realizado con compromiso, dedicación, honestidad y calidad humana, dijo.

Cabe destacar que Tlaxcala logró un cumplimiento de meta del 82.5%, valor apenas debajo del de San Luis Potosí, que alcanzó 88.1%, resultado que la titular del ITEA atribuyó a Técnicos Docentes, Apoyos Operativos Territoriales y Asesores Educativos de ITEA, quienes “son la cara del Instituto y además realizan una ardua, honrosa y amorosa labor de enseñanza con los educandos”.

El ITEA es una institución muy sólida que tiene una labor social muy importante en el estado, con el propósito de preservar la unidad educativa para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez para los tlaxcaltecas, apuntó.