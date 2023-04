Tlaxcala opina | Horario actual favorece el rendimiento personal

Los tlaxcaltecas coincidieron en que el horario de invierno, el real, favorece un mejor rendimiento personal porque ya no registraron complicaciones para adaptarse a despertar más temprano, en el ritmo del sueño y de las actividades cotidianas, después de 26 años de estar en funcionamiento el horario de verano.

De hecho, los especialistas en salud argumentaron que el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable, perfecciona el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión.

Tras las opiniones recabadas por este Diario, los tlaxcaltecas de diferentes edades, expresaron que físicamente ya no registraron un descontrol individual para adaptarse al horario de verano, donde tenían que comenzar el día más temprano y finalizar más tarde; aunque algunos reconocieron que extrañan la luz del día por las tardes, pero es cuestión de adaptarse y continuar con las rutinas.

Admitieron que el horario de invierno, también conocido como el “horario de Dios”, no les ha generado afectaciones económicas en cuanto a los gastos de energía eléctrica porque por la mañana hay más luz solar y por las tardes lo que hacen es utilizar la energía en cuanto lo requieran, sumado a que cada vez abonan a la cultura de dispositivos ahorradores que ayuden a disminuir los cobros de luz.

Luego, argumentaron que es más duradero y funcional, aunado a que ya no sienten descontroles físicos, al dormir las horas suficientes para descansar; también aprovechan las tardes para otras actividades recreativas, como salir a pasear con su mascota, caminar en familia, hacer ejercicio, ir al parque.

Así, Leandro N., de 45 años de edad, expresó que de lunes a sábado se despierta temprano para salir a trabajar, pero ya no siente desequilibrio en el sueño.

“Me despierto 5:30 de la mañana, pero con el horario de verano era más temprano, ahora me siento más descansado. No tengo ningún problema económico por el horario de invierno”.

Fabiola N., de 34 años, dijo que definitivamente el horario real es más favorecedor en todos los aspectos.

“Descanso bien con este horario, ya no hay la alteración de mover una hora todo. Mejor que quedó con este horario definitivo”.

Para Berenice N., de 33 años, no hay afectaciones económicas por el horario de invierno. “A mi me gusta más el “horario de Dios”, aunque se oscurece más temprano. No me afecta que no hubo horario de verano, para mí está mejor y no veo ninguna repercusión económica, no siento que dure menos el día. Es normal

En tanto, Fernando N., de 53 años, comentó que el horario vigente le rinde más para hacer ejercicio por la mañana, para después irse a trabajar. “Al menos sabes que no te quitan una hora de sueño, todas las mañanas trato de hacer ejercicio y me siento cómodo con este horario, no extraño el anterior”.

A su vez, Amparo N., de 47 años, dijo que aprovecha las mañanas para salir a pasear con su perro, por lo que es cuestión de adaptarse a la luz del día. “Creo que debes adaptarte al horario, acomodar tus actividades y hacer rendir las horas del día”.

ANTECEDENTES

En el 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley para eliminar el horario de verano en el 2023, bajo el argumento de considerar ineficiente los ahorros y por el contrario, hay afectaciones en la salud de las personas de diferentes edades.

En septiembre de 2022, los diputados federales aprobaron la eliminación de esta disposición, posteriormente, la medida fue avalada por el Senado de la República, con lo que quedó formalizado legalmente el fin del horario de verano.

Fue en 1996 cuando México inició con el horario de verano, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo. Los argumentos para poner en marcha esa disposición fueron aprovechar la luz solar por las tardes, reducir el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda y disminuir la contaminación al medioambiente.

26 años duró el horario de verano en México; fue eliminado este año

Berenice N., Ciudadana de 33 años

No me afecta que no hubo horario de verano, para mí está mejor y no veo ninguna repercusión económica, no siento que dure menos el día. Es normal”.