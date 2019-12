[Tlaxcala Opina] Rituales de fin de año para atraer suerte

El inicio de un nuevo año es el pretexto ideal para que los tlaxcaltecas practiquen algunos rituales con la intención de atraer suerte, empleo, dinero, viajes y algunos otros deseos, la mayoría suele comer las 12 uvas a la media noche del 31 de diciembre, mientras suenan las campanas con la intención de que sus pretensiones se cumplan.

Local Reservan familias presupuesto para preparar cena de fin de año

Luis Enrique Olvera Cuahutle /Everardo NAVA

Como las 12 uvas, y aprovecho para pedir salud, trabajo y que mi familia este bien, y en lo personal hacer ejercicio, tomar mucha agua, casi no lo hago, pero espero para el 2020 si cumplirlo.

Luis Enrique Olvera Cuahutle

Gabriela Cuapio Garza /Everardo NAVA

Nosotros ponemos unas velas al centro de la mesa y se quedan prendidas hasta el día siguiente, posteriormente cada mes vamos prendiendo una, es una tradición de mi familia con la creencia de que así nos ira bien durante todo el año.

Gabriela Cuapio

Ofelia Illescas Aguilar /Everardo NAVA

Pues se compra la ropa interior de color rojo y amarillo, para atraer amor y dinero, también aprovechamos para salir a darle la vuelta a la cuadra con las maletas para que tengamos viajes en el año, son algunas de las cosas que realizamos

Ofelia Illescas Aguilar.

Aldo Sánchez /Everardo NAVA

Yo soy muy tradicionalista aprovechamos para reunirnos con la familia, y seguimos la costumbre de comer las uvas para atraer la buena suerte para la abundancia, con lo que esperamos que se cumplan nuestros deseos

Aldo Sánchez García.

Jesica Esquivel Romero /Everardo NAVA

“Para obtener abundancia durante todo el año, lo que nosotros hacemos es pedirle semillas a cinco personas que son de nuestra entera confianza, como es el arroz, frijoles, lenteja, y se les pone monedas o billetes en un recipiente y ya se distribuyen estos granos para poder pedir nuestros deseos, lo que hasta el día de hoy nos ha funcionado

Jesica Esquivel Romero.

Crisóforo Torres /Everardo NAVA

Al concluir el año yo no practicó nada en particular, pero suelo visitar ciudades coloniales es como una tradición personal, siempre el fin de año trato de no pasarlo en casa, Crisóforo Torres.

Aunque muchas personas no confían plenamente en estos rituales, prefieren no dejar de practicarlos para evitar que les vaya mal durante el año.

