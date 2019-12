[Tlaxcala Opina] Sí llegará Santa a hogares

En la mayoría de los hogares tlaxcaltecas Santa Claus sí llegará, para lo que desembolsará hasta tres mil pesos para cumplir cabalmente con las peticiones de los infantes en este 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad.

Durante un sondeo realizado por este Diario entre la población tlaxcalteca, la mayoría coincidió en que guarda la costumbre de que a los niños Santa Claus les deje algo, aunque sencillo, pues guardan para que los Reyes Magos sean quienes les traigan más y mejores cosas.

Sin embargo, también hay algunos que aseguraron que no llega este personaje a sus hogares, “pues es de origen estadounidense y no debemos llevar esas tradiciones”.

Eso sí, comentaron que es un día que utilizan para visitar a sus familiares y estar reunidos con las personas que quieren.

Al respecto, Linda De la Cruz Díaz mencionó que “sí llega Santa Claus a la casa y va a destinar alrededor de dos mil pesos, pero para Reyes también se hará el esfuerzo”.

Por su parte, Javier Ávila Flores indicó que “de repente, no es de todos los años, pero en este esperemos que sí; para esta ocasión destinaré unos mil pesos”

Isauro Meneses Flores afirmó que todavía mantiene la costumbre, “pero se les compran cosas sencillas para que los niños sigan creyendo en esta tradición. Tenemos dos niños y alrededor de 800 pesos, porque para Reyes es mayor y le damos más peso”.

Raúl Espinoza dijo que no acostumbran esa tradición, y por ende no esperan a Santa Claus y no llega, “pero en los Reyes ya es otra cosa”; mientras que José Cuatianquiz refirió que “no acostumbramos la llegada ni de Santa Claus ni de los Reyes Magos”.

Sobre esta tradición, Paz Rosete apuntó que él no es “de esa idea porque eso viene de Estado Unidos y yo quiero seguir las tradiciones de nuestro país y siento que no va conmigo, pero a los Reyes ya es otra cosa”.





Lucía Pérez, Ciudadana

Santa Claus no, pero los Reyes sí, para lo que destinamos entre 800 y mil pesos para dos niños”





