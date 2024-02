Tlaxcala, único estado en México que no pide apostilla a nacidos en extranjero

Tlaxcala es el único estado del país que eliminó el requisito de apostilla en las actas de nacimiento para personas nacidas en otros países o con doble nacionalidad, regularmente para extranjeros que viven en México o hijos de mexicanos.

La apostilla como requisito es un sello que coloca la autoridad del país que emitió el documento de nacionalidad, y con ello queda certificado que quien firmó el acta tiene la atribución legal para hacerlo, y que por lo tanto no es falsificada.

Sin embargo, la solicitud de ese sello se convierte en un obstáculo para la mayoría de mexicanos con doble nacionalidad o residentes en el país, pues la apostilla no se obtiene en ninguna parte de México y las personas únicamente la pueden conseguir en Estados Unidos de América (EE. UU.), o en el país donde nacieron.

Así lo explican integrantes del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, ubicada en Tlaxcala, a través de un video en el que también comparten testimonios de menores de edad que tuvieron complicaciones para ingresar a alguna escuela por no contar con la apostilla en su acta de nacimiento.

En el clip, Norma Mendieta Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, indica que ese requisito se convierte en un obstáculo principalmente para personas que han sido deportadas del vecino país, porque no tienen forma para poder recuperar el documento.

Desde 2015 empezamos a recabar testimonios, a ubicar las problemáticas de familias que tenían años sin poder acceder al reconocimiento de la nacionalidad mexicana por no contar con el acta de nacimiento apostillada, explica en el video.

Lamenta que un trámite administrativo esté por encima de los derechos individuales, y que durante la búsqueda para lograr que sus hijos ingresen a la escuela las familias enfrenten un sin número de trabas, discriminación y violencia institucional, y en el caso de los niños poner en riesgo su oportunidad y el derecho de estudiar.

Después de más de un año de trabajo en Tlaxcala, a través del Programa de Dispensa de la Apostilla, se eliminó ese requisito, y lo que queda establecido es que se exenta de presentar el documento apostillado cuando las familias o las personas no tengan una forma material de poder obtener ese requisito, detalla.

Mendieta Mendieta informó que quienes forman parte del grupo de Identidad y Educación (17 organizaciones que trabajan en distintos territorios del país) llevan a cabo mesas de trabajo en otras entidades para que la estrategia se replique en otros lugares.

LAS HISTORIAS

El video presenta dos historias de menores que tuvieron complicaciones para estudiar por no contar con ese requisito.

Una de ellas es Yoselin, quien nació en Houston, Texas, y tardó mucho tiempo para poder ingresar a una escuela por no contar con un acta apostillada, ni el documento que acredite su doble nacionalidad.

La mamá de Yoselin cuenta que fue a través de una persona radicada en Houston, Texas, y que conoció en su largo andar para conseguir el requisito, que obtuvo el apostillamiento.

En dos días me soluciona el problema. Pagué 15 mil pesos para que desde Estados Unidos directamente pudieran hacerme el registro. La persona solamente me mandó la CURP y el acta de nacimiento mexicana, relata.

La otra historia es la de María Francisca quien durante 17 años vivió en EE. UU, y por lo tanto sus tres hijos nacieron en Galveston, Texas.

Comparte que siempre enfrentaron problemas al momento de inscribir a sus hijos a la escuela, pues los menores no eran recibidos por no tener su doble nacionalidad o porque no cuentan con el apostillamiento.

Después de dos años mis hijos acceden a estudiar gracias a que en Tlaxcala se eliminó la solicitud de la apostilla, porque de lo contrario no podrían estudiar, comenta.









