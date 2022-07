Tlaxcala ya cuenta con una coordinación para proteger animales y castigar la crueldad

A partir de este cinco de julio de 2022, Tlaxcala ya cuenta con su propia Coordinación de Bienestar Animal, organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado que tendrá como principales objetivos fomentar el respeto y salvaguarda de la protección animal en los 60 municipios, además de prevenir y castigar su maltrato, actos de crueldad y sacrificios ilegales.

Al hacer el anuncio oficial, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros calificó este día como histórico, toda vez que durante su campaña escuchó muchas veces esta petición de velar por el bienestar animal de todas las especies, principalmente domésticas.

Hoy, después de una lucha para iniciar a construir una ley y fortalecerla, hoy es posible decirles que llegó el día para iniciar con estos trabajos,expresó con emoción.

De paso, agradeció a los diputados locales para aprobar la legislación en favor del bienestar animal y destacó que uno de los pilares de la Cuarta Transformación es cuidar y educar contra la violencia y la crueldad hacia cualquier forma de vida, que incluye a los animales.

En el auditorio Luis Carvajal Espino de la UATx, sitio en el que se hizo el anuncio oficial de la nueva Coordinación, la mandataria refirió que su gobierno ha trabajado para priorizar la salud de los tlaxcaltecas mediante distintas acciones, pero considero importante también cuidar a los animales, principalmente los de acompañamiento en los hogares que “nos dan cariño, protección y el aliento para regresar a casa contentos”

De paso, Cuéllar Cisneros citó lo que marca la Guía Ética para la Transformación de México, específicamente en el punto que dice: el intelecto y la razón no nos otorgan privilegios especiales, sino imponen obligaciones puntuales para nuestro entorno, como no destruirlo, no deteriorarlo y asumir obligaciones para preservar la vida y el entorno natural de los animales, a menos que nuestra integridad y vida estén en juego.

En tanto, en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, si bien se señala que existe una Ley de Protección y Bienestar Animal, Tlaxcala es de los tres estados que no castigan el maltrato y actos de crueldad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar, la entidad cuenta con cerca de un millón de mascotas, de los cuales 15 mil perros viven en situación de calle, lo que representa una responsabilidad para autoridades y ciudadanos.

En el evento, Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente, manifestó que la Coordinación de Bienestar Animal, que encabezará Estefany Pérez Bustamente, tiene fundamento en el Decreto publicado en el Periódico Oficial el 2 de junio de 2022, cuya actualización de la legislación tiene como plazo 120 días.

Por su parte, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social de Tlaxcala, manifestó que la creación de la Coordinación de Bienestar Animal “es un hecho sin precedentes pues nos habla del tipo de gobierno que tenemos, cercano, compasivo y generoso”, aunado a que el buen trato hacia los animales es una oportunidad para fomentar valores y principios como la bondad, la responsabilidad y el respeto a la vida, para ser así mejores personas.

